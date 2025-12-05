Mats Hummels verstärkt MagentaTV als WM-Experte

Der Weltmeister von 2014 komplettiert das Expertenteam mit Müller und Klopp – Erster Einsatz bereits bei der WM-Auslosung am 5. Dezember.

MagentaTV hat den nächsten Transfer für die Fifa WM 2026 perfekt gemacht: Weltmeister Mats Hummels wird als Experte die Berichterstattung des Senders verstärken. Der 35-Jährige komplettiert damit die »Nationalmannschaft der Experten«, zu der bereits Thomas Müller und Jürgen Klopp gehören – eine in der deutschen TV-Landschaft einmalige Konstellation.

Seinen ersten Einsatz absolviert Hummels bereits am Freitag, 5. Dezember, bei der live übertragenen WM-Gruppenauslosung ab 17.45 Uhr. Der frühere Defensivspezialist von Borussia Dortmund und Bayern München wird die Auslosung analysieren und die deutschen Gruppengegner einordnen.

MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko live – 44 Partien davon exklusiv, darunter zwei Viertel- und drei Achtelfinalspiele. Das Turnier findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt.

Die WM-Auslosung wird kostenlos übertragen. Wolff Fuss und Sascha Bandermann kommentieren die Zeremonie aus Washington, Reporter Thomas Wagner sorgt für die deutschen Reaktionen.