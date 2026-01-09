MagentaTV startet Golf-Komplett-Angebot auf zwei neuen TV-Kanälen

MagentaTV bietet 300 Tage Live-Golf pro Jahr in 76 Live-Events der PGA Tour und der DP World Tour. Auch der Ryder Cup 2027 und 2029 sowie die Champions-Serie sind zu sehen.

Schon zum Auftakt ab dem 15. Januar zeigt MagentaTV rund 60 Stunden live aus Dubai und Honolulu auf zwei Kanälen.

Jetzt wurde auch das neue Kommentatoren- und Experten-Team bekannt gegeben, das künftig an rund 300 Tagen die herausragenden Wettbewerbe bei MagentaTV sowie MagentaSport inhaltlich präsentiert und gestaltet. Angeführt von Gregor Biernath, Deutschlands bekanntestem Golf-Kommentator, gehören die renommierten Reporter Michael Born, Herbert Gogel, Stephan Gandl und Holger Speckhahn zum neuen Golf-Team. Ebenso wie die Experten Max Kramer, Steffen und Florian Zunker sowie Bernd Ritthammer.

Die Telekom hat die Rechte an der PGA Tour, der DP World Tour, Korn Ferry Tour, der PGA Tour Champions sowie dem Ryder Cup bis 2029 erworben. Das ganzjährige Programm mit 131 Wettbewerben ist für MagentaTV- und MagentaSport Kunden ohne Aufpreis auf den neuen Kanälen MS Golf 1 und MS Golf 2 abrufbar. Diese werden bei MagentaTV im Januar 2026 neu aufgeschaltet. Der Hauptkanal MS Golf 1 überträgt alle Turniere in voller Länge, während MS Golf 2 zusätzliche Feeds wie die Begleitung einzelner Spielergruppen über die gesamte Runde oder herausragende Momente bietet. Bei Überschneidungen der Spielzeiten eines PGA Events mit der DP World Tour werden beide Events parallel übertragen. Dazu gibt es Features der Top-Spieler, aktuelle Stories und Historisches. Zahlreiche Inhalte werden darüber hinaus auf Abruf zur Verfügung stehen.

Neu ist insbesondere der Ausbau der Live-Strecke mit bis zu 20 Stunden täglich durch unmittelbaren Turnierstart der Wettbewerbe am Donnerstag – somit gibt es künftig auch die Entscheidungen vor dem »Cut«, mehr Informationen, mehr Köpfe und eine ideale Hinführung auf die finalen Duelle bis zum Sonntag. Zudem ist eine neue Art der Interaktion mit den Fans geplant: Golf wird greifbarer, authentischer für die Fans und Zuschauer.

Wir können Golf bei MagentaTV innovativ gestalten

Gregor Biernath hat darauf große Lust und beschreibt sein neues Engagement bei MagentaTV so: »Das gesamte Team hat mir sofort das Gefühl vermittelt, dass hier etwas Neues und Gutes für den Golf-Sport entstehen kann. Wir können Golf bei MagentaTV innovativ gestalten und neu aufmischen. Unser Ziel ist auch: Neue Zielgruppen erschließen, die wachsende Zahl jüngerer Golfer für uns gewinnen. Dafür werden wir neue Wege gehen. Das macht die Aufgabe bei MagentaTV sehr spannend und zu einer sehr schönen Herausforderung.«