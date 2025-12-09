MediaKind und Harmonic Video Business fusionieren

MediaKind, Anbieter von Cloud-basierter Video-Streaming-Technologie, hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Video Business von Harmonic Inc. für rund 145 Millionen US-Dollar geschlossen.

Die Transaktion soll vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen werden.

Durch die Transaktion entsteht ein unabhängiger SaaS-Streaming-Infrastrukturanbieter, der zwei etablierte Videotechnologieunternehmen mit sich ergänzenden Stärken in den Bereichen SaaS-Streaming, Appliance-Plattformen und Cloud-AV-Workloads zusammenführt. Das fusionierte Unternehmen wird einen Blue-Chip-Kundenstamm bedienen, einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mehr als 100 Millionen US-Dollar und einen jährlichen Appliance-Umsatz von über 150 Millionen US-Dollar erzielen und soll als zu 100 % auf Video fokussiertes Unternehmen eine verbesserte Grundlage für langfristiges Wachstum schaffen.

Durch die Vereinigung der Ingenieurteams, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produkt-Roadmaps will MediaKind Innovationen beschleunigen und Videolösungen der nächsten Generation schneller auf den Markt bringen. Mit aufeinander abgestimmten Technologien und einer gemeinsamen Cloud-neutralen Strategie sei das fusionierte Unternehmen gut positioniert, um neue Funktionen schneller bereitzustellen und Kunden sowohl in Cloud- als in Appliance-Umgebungen zu unterstützen.