Lang AG investiert in neue Showdrohne Damoda V4

Die Lang AG nimmt 850 Damoda V4 Showdrohnen ins Portfolio auf und baut damit ihr Angebot im Drohnenshow-Sektor aus.

Mit der Damoda V4 erweitert die Lang AG ihr Drohnensortiment um ein System, das auf hohe Effizienz, einfache Abläufe und skalierbare Showkonzepte ausgelegt ist. Insgesamt 850 Einheiten der neuen Showdrohne finden ihren Weg in das Lang-Portfolio. Damit reagiert das Unternehmen aus Lindlar auf die zunehmende Nachfrage nach automatisierten Drohnenshows.

Die V4 kombiniert ein geringes Gewicht von 565 Gramm mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku, der innerhalb von 40 bis 60 Minuten kabellos geladen wird. Eine Flugzeit von bis zu 15 Minuten sorgt für präzise und reproduzierbare Showsequenzen. Entscheidend für die besondere Effizienz des Systems sind jedoch die Trays: In jeder Einheit finden sechs Drohnen Platz, die dort nicht nur laden, sondern auch starten und landen. Die Pods fixieren die Drohnen sicher im Tray, sodass Handling und Transport erheblich vereinfacht werden.

Durch die Stapelbarkeit der Trays lassen sich große Drohnenmengen schnell positionieren, bewegen und wieder einsammeln. Gleichzeitig reduziert das System den benötigten Personalaufwand vor, während und nach einer Show deutlich, da weder Akkutausch noch manuelle Start- und Landeprozesse erforderlich sind. Ein ergänzendes Master-Battery-Konzept ermöglicht zudem, dass ein komplettes Tray-Set für bis zu drei Shows mit Energie versorgt wird, ohne externe Ladeinfrastruktur zu benötigen.

Mit dieser Kombination aus automatisierten Abläufen, durchdachter Logistik und zuverlässiger Flugperformance bietet die V4 von Damoda eine zeitgemäße Lösung für Drohnenshows unterschiedlichster Größenordnungen. Die Lang AG bietet zudem Schulungen und Trainings in der Lang Academy, die sowohl den sicheren Betrieb als auch die professionelle Planung und Umsetzung von Flugshows abdecken.