SMPTE beleuchtet KI

Die SMPTE veröffentlicht einen aktualisierten technischen Bericht über künstliche Intelligenz und Medien.

Die SMPTE hat in Zusammenarbeit mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU) und dem Entertainment Technology Center (ETC) ein umfassendes Dokument über künstliche Intelligenz (KI) und deren Auswirkungen auf die Medien veröffentlicht. Das Dokument ist das Ergebnis einer 2020 ins Leben gerufenen Task Force zu KI-Standards in den Medien und stellt eine aktualisierte Version des 2023 veröffentlichten technischen Berichts dar.

»Die KI in den Medien entwickelt sich in einem beispiellosen Tempo weiter, und die SMPTE-KI-Taskforce ist weiterhin bestrebt, mit dieser Transformation Schritt zu halten«, sagte Thomas Bause Mason, Standards Director bei SMPTE. »Die Überarbeitung des technischen Reports spiegelt neue Entwicklungen wider, darunter das Model Context Protocol (MCP), verbesserte Sicherheitsüberlegungen, Open Source in der KI und neue Frameworks wie ISO/IEC 42001. Mit diesen Aktualisierungen möchten wir der Branche klare Leitlinien zu KI/ML sowie interoperable KI-Praktiken für Medien-Workflows an die Hand geben.«

Dieser Bericht wurde erstellt, um Medienfachleuten Hintergrundinformationen zu KI und maschinellem Lernen (ML) zu liefern. Er beginnt mit einem technischen Verständnis der beiden Technologien, gefolgt von den Auswirkungen, die sie wahrscheinlich auf die Medienlandschaft haben werden. Anschließend untersucht der Bericht die KI-Ethik und schließt mit einer Diskussion über die Rolle, die Standards in der Zukunft von KI/ML spielen können.

»Nach der Veröffentlichung der ersten Version des Berichts haben wir schnell erkannt, dass die rasanten Entwicklungen im Bereich KI eine Aktualisierung des Inhalts erforderlich machten, um dessen Relevanz zu gewährleisten«, sagte Fred Walls, Co-Vorsitzender der Task Force und AMD Fellow. »Ich bin dankbar für das Engagement der SMPTE-Task Force für KI und Medien bei der Zusammenstellung dieser Informationen und schätze die Führungsrolle der SMPTE bei der Information der Branche und der Weiterentwicklung medienbezogener KI-Standards.«

Mitglieder und Nichtmitglieder der SMPTE können das Dokument kostenlos auf der SMPTE-Website abrufen.