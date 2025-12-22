Andreas Lautenschläger wird Geschäftsführer der MoovIT GmbH

Die MoovIT GmbH erweitert ihre Geschäftsführung: Andreas Lautenschläger startet zum 1. Februar 2026 als sechster Geschäftsführer.

Andreas Lautenschläger ergänzt damit das bestehende MoovIT-Führungsteam um Wolfgang Felix, Katja Meyer, Rafael Hutter, Tobias Trumpfheller und Jan Fröhling.

Andreas Lautenschläger bringt über 25 Jahre Praxis- und Führungserfahrung in technologiegetriebenen Umfeldern mit. Aktuell verantwortet er noch bei der netorium AG als Technical Director zentrale technische Themen sowie die operative Umsetzung in Kundenprojekten. Zuvor war er bei netorium als Senior Solution Architect und Teamleiter Solutions tätig. Weitere Stationen vor 2016 umfassen ein mehrjähriges Engagement im Service-, Support- und Broadcast-Engineering bei der Qvest Media sowie Anstellungen bei der Park Studios GmbH, der Video Company GmbH und der News AG.

Mit seinem Wechsel zu MoovIT wird er die Weiterentwicklung des Unternehmens sowie die konsequente Umsetzung strategischer Wachstums- und Transformationsziele mitgestalten. Der Fokus liegt dabei auf Skalierung, operativer Exzellenz und der nachhaltigen Stärkung der Marktposition von MoovIT.