Sebastian Wutschik Geschäftsführer von rt1.tv production

Sebastian Wutschik ist zum 1. Januar 2026 neben Dr. Bernhard Hock zum weiteren Geschäftsführer der rt1.tv production GmbH berufen worden.

Wutschik folgt auf Holger Haas, der zum 31.10.2025 auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung ausgeschieden war. Sebastian Wutschik kam 2019 als Herstellungsleiter & Prokurist für den Bereich TV-Services zu rt1.tv. Seit 2022 verantwortet er alle operativen Themen im TV-Produktionsbereich. 2023 trat er in die Geschäftsführung der rt1.tv mobile.production GmbH ein, die inzwischen an DMC International übergegangen ist.

Dr. Bernhard Hock, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Mediengruppe Pressedruck am Standort Augsburg und für die elektronischen Medien verantwortlich: »Ich freue mich, dass wir mit Sebastian Wutschik einen ausgewiesenen Experten für die Geschäftsführung der rt1.tv production gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass er mit seinem breiten Know-how und seiner langjährigen Branchenerfahrung maßgeblich zur Weiterentwicklung dieses Geschäftsbereichs beitragen wird. Für seine neuen Aufgaben wünsche ich ihm viel Erfolg.«

Sebastian Wutschik über die neue Aufgabe: »Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich darauf, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Team von rt1.tv und den Kolleginnen und Kollegen der Mediengruppe in neuer Rolle fortzuführen.«