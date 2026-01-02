Matthias Letsch wird Technischer Leiter der Netorium AG.

Letsch verantwortet zukünftig insbesondere die Bereiche Consulting, Controlling und Business Development, die er bei Netorium gezielt weiter entwickeln soll.

Letsch bestimmt künftig die weitere Ausrichtung und Strategie von Netorium maßgeblich mit.

Er wird den bisherigen Technischen Leiter der Netorium AG, Andreas Lautenschläger, ablösen, der ab 1. Februar als Co-Geschäftsführer die Geschicke der MoovIT GmbH leiten wird.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Consulting und als Projektleiter war Matthias Letsch zuvor als Geschäftsführer bei der Confacts GmbH tätig, wo er für diverse Kunden Planungen, Projekte und Ausschreibungsverfahren durchgeführt hat.

»Die Position des Technischen Leiters ist eine Schlüsselrolle bei Netorium und ein zentraler Treiber für unser Wachstum. Mit Matthias gewinnen wir einen Kollegen mit viel Führungserfahrung, der uns dabei unterstützen wird, das Unternehmen weiter zu stärken und voranzubringen«, erklärt Peter Frantz, Vorstand der Netorium AG.

Auch Matthias Letsch freut sich auf die neue Aufgabe: »Mit Netorium sowie den Vorständen Frank Herrmann und Peter Frantz verbindet mich eine langjährige, von gegenseitigem Vertrauen geprägte Zusammenarbeit. Gemeinsam haben wir bereits vielfach erfolgreiche Lösungen für Kunden entwickelt und umgesetzt und wissen daher, wie gut wir als Team funktionieren. Ich freue mich sehr darauf, künftig die technischen Dienstleistungen und das Consulting für Netorium weiter auszubauen und gemeinsam nachhaltige, passgenaue Lösungen für die Workflows unserer Kunden zu gestalten, um sie auf ihrem Weg der Transformation zu begleiten.«