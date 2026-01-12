Remote, Signaltechnik: 12.01.2026

BitFire und Appear kooperieren

Die Zusammenarbeit integriert Appears Live-Contribution-X-Plattform mit BitFires globalem Transport-Netzwerk und Cloud-Produktionssystem.

BitFire bietet cloud-basierte Produktions- und Übertragungswerkzeuge für Live-Video an. 

Broadcaster, Sportligen und Streaming-Plattformen erhalten mit der integrierten Lösung eine schnellere, flexiblere und zuverlässigere Möglichkeit, Live-Video von der Veranstaltung zum Zuschauer zu übertragen.

Appears X-Platform-Lösungen, weltweit für hochdichte Encoding- und Decoding-Workflows geschätzt, liefern qualitativ hochwertige Feeds direkt an BitFires IP-Transport-Netzwerk und Cloud-Produktionsplattform und unterstützen die schnelle Implementierung von Cloud-, Remi- und Hybrid-Produktionen.

Appear entwickelt Video-Processing-Systeme für die Übertragung und das Streaming von Videos.

Die integrierte Lösung wird derzeit von großen Sport- und Entertainment-Kunden in Nordamerika und Europa evaluiert. Umfassende Implementierungen sollen Anfang 2026 beginnen.

 

 

