BitFire und Appear kooperieren

Die Zusammenarbeit integriert Appears Live-Contribution-X-Plattform mit BitFires globalem Transport-Netzwerk und Cloud-Produktionssystem.

Broadcaster, Sportligen und Streaming-Plattformen erhalten mit der integrierten Lösung eine schnellere, flexiblere und zuverlässigere Möglichkeit, Live-Video von der Veranstaltung zum Zuschauer zu übertragen.

Appears X-Platform-Lösungen, weltweit für hochdichte Encoding- und Decoding-Workflows geschätzt, liefern qualitativ hochwertige Feeds direkt an BitFires IP-Transport-Netzwerk und Cloud-Produktionsplattform und unterstützen die schnelle Implementierung von Cloud-, Remi- und Hybrid-Produktionen.

Die integrierte Lösung wird derzeit von großen Sport- und Entertainment-Kunden in Nordamerika und Europa evaluiert. Umfassende Implementierungen sollen Anfang 2026 beginnen.