Broadcasting auf hoher See

Riedel und Media Tailor statten »Star of the Seas« mit modernster Broadcast-Infrastruktur aus.

Riedel Communications und das nordische Medientechnologie-Unternehmen Media Tailor haben erneut gemeinsam die Broadcast-, AV- und Kommunikationsinfrastruktur für ein Kreuzfahrtschiff von Royal Caribbean International realisiert. An Bord der »Star of the Seas«, dem neuesten Schiff der Reederei, sorgt die Technik für reibungslose Unterhaltungs-Produktionen auf See.

Mit 248.663 Bruttoregistertonnen teilt sich die »Star of the Seas« mit ihrem Schwesterschiff »Icon of the Seas« den Titel des weltweit größten Kreuzfahrtschiffs. Das Schiff verfügt über mehr als 30 Theater, Live-Performance-Bereiche und Multimedia-Locations sowie Eis- und Wasser-Entertainment-Arenen. Die gesamte Medieninfrastruktur basiert auf einem vollständig dezentralisierten Riedel MediorNet-Netzwerk, das über die Hi Human Interface-Plattform von Riedel gesteuert und durch ein Intercom-Ökosystem aus Artist, Bolero und PunQtum ergänzt wird.

Das Broadcast-Center umfasst zwei Produktionsregien und einen zentralen Technikraum für Signal-Routing, Recording, Playback, Postproduktion und Grafik.

Über 20 MediorNet-Knoten vom Typ MicroN UHD, MicroN und Compact ermöglichen verteiltes Routing, Signalverarbeitung und Multiviewing auf dem gesamten Schiff – bei reduzierter Verkabelung, Platzersparnis und hoher Zuverlässigkeit.

»Die Schaffung einer Broadcast- und AV-Umgebung dieser Größenordnung erfordert ein einheitliches System«, erklärt Tuomas Niemelä, Business Director of Shipbuilding bei Media Tailor. »Die dezentrale Riedel-Architektur ermöglicht es, Video, Audio und Daten in Echtzeit über das gesamte Schiff zu routen – mit hoher Effizienz und Ausfallsicherheit, was auf hoher See unverzichtbar ist.«

Als zentrale Steuerungsplattform dient Riedels Hi Human Interface-System, das mit drei Servern und vier Hardware-Panels sowie zusätzlichen Software-Panels auf PCs und iPads in den Entertainment-Bereichen eingesetzt wird. hi vereint die MediorNet- und Dante-Netzwerke des Schiffs, routet sämtliches Dante-Audio, konvertiert eingebettetes SDI-Audio automatisch und fasst zusammengehörige Video- und Audiosignale in einheitlichen Port-Containern zusammen.

Ergänzt wird die Infrastruktur durch ein Artist-Intercom-System mit Artist-1024-Matrix, über 50 SmartPanels, 55 Bolero-Wireless-Beltpacks und PunQtum-Wired-Partyline-Systemen.

»Unsere Zusammenarbeit mit Media Tailor und Royal Caribbean reicht über ein Jahrzehnt zurück«, sagt Philippe Genar, Regional Sales Manager bei Riedel. »Jedes Projekt verschiebt die Grenzen des auf See Möglichen, und die ‚Star of the Seas‘ ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Riedel-Technologie zusammen mit der innovativen Expertise von Media Tailor nahtlose Konnektivität und operative Effizienz im maritimen Sektor liefert.«