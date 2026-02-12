NATO rüstet Broadcast-Studio mit Grass Valley-Kameras auf

Die NATO hat ihr Broadcast-Studio am Hauptquartier in Brüssel mit einem neuen Kamerasystem von Grass Valley ausgestattet.

Grass Valley setzte sich in einer NATO-weiten Ausschreibung durch und lieferte gemeinsam mit dem belgischen Integrationspartner VP Media Solutions fünf LDX 135-Studiokameras, die bereits in Betrieb sind.

Das neue System unterstützt die täglichen weltweiten Pressekonferenzen und Broadcast-Operationen des Bündnisses. Die LDX 135-Kameras überzeugten laut Grass Valley durch bessere Bildqualität bei Schärfe, Kontrast und Farbwiedergabe gegenüber dem bisherigen System. Die Ausschreibung forderte ein portables 4K/HD-Studiokamerasystem mit SMPTE-Glasfaseranbindung und Kompatibilität zu bestehenden SDI-Workflows.

VP Media Solutions verantwortete als Integrationspartner die Systemplanung, Installation, Inbetriebnahme und Schulungskoordination – einschließlich der Sicherheitsüberprüfungen vor Ort. Der komplette Austausch der fünf Kamerazüge erfolgte innerhalb von vier Tagen, das NATO-Produktionsteam benötigte lediglich einen Tag Einweisung für den Livebetrieb.

Das System läuft derzeit in einer Baseband-SDI-Architektur, bietet über optionale NativeIP-Lizenzen aber einen Migrationspfad zu IP-basierten Workflows. »Die Partnerschaft mit der NATO nach einer formellen NATO-weiten Ausschreibung ist ein bedeutender Meilenstein für Grass Valley«, sagt Rene Hueber, Director of Global Channel Sales bei Grass Valley.