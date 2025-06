TV Skyline investiert in Grass Valley-Kameras

Die Investition in 32 LDX 135-Kamerasysteme erweitert die Flotte von TV Skyline um native UHD/HDR-Unterstützung und größere Flexibilität.

TV Skyline, einer der führenden europäischen Anbieter für mobile Produktionen, hat seinen Kamerabestand um 30 LDX 135 UHD/HDR-Kamerasysteme und 2 LDX C135 Kompaktmodelle von Grass Valley erweitert. Die neuen Systeme werden in der gesamten Flotte der Ü-Wagen und Flight Packs von TV Skyline eingesetzt, um eine breite Palette von High-End-Live-Produktionen zu unterstützen, von Sport und Konzerten bis hin zu großen Unterhaltungsevents.

TV Skyline liefert seit über drei Jahrzehnten hochwertige Live-Inhalte und ist für seine hohen Produktionsstandards, technischen Innovationen und starken Kundenpartnerschaften bekannt. Das Unternehmen bietet auch High-End-Streaming-Dienste für Plattformen wie YouTube Live und Vimeo Live an und verfügt über umfassendes Know-how bei der Entwicklung und dem Einsatz spezieller Kamera- und Produktionstechnologien.

Diese jüngste Investition spiegelt das kontinuierliche Engagement von TV Skyline wider, hochwertige UHD/HDR-Workflows zu liefern und der Entwicklung in der Live-Produktion immer einen Schritt voraus zu sein. Die 32 neuen LDX 135 Kamerasysteme erweitern die Produktionskapazitäten des Unternehmens und bieten eine fortschrittliche Bildgebungsplattform mit größerer Flexibilität, verbesserter Effizienz und nativer UHD-Unterstützung.

»Unsere Kunden erwarten höchste Standards bei der Bildqualität und der Betriebssicherheit«, sagt Wolfgang Reeh, Geschäftsführer der TV Skyline GmbH. »Der LDX 135 bietet genau das. Es ist eine zukunftsweisende und robuste Lösung, die perfekt in unsere Produktionsumgebung passt und uns hilft, die wachsende Nachfrage nach UHD- und HDR-Inhalten zu bedienen.«

Laurent Schiltz, CTO der TV Skyline GmbH, fügte hinzu: »Aus technischer Sicht zeichnen sich die LDX 135-Kameras durch eine effiziente Signalverarbeitungsarchitektur, schnelle Setup-Möglichkeiten und native UHD-Unterstützung aus. Sie fügen sich nahtlos in unsere aktuelle Infrastruktur ein und sind perfekt geeignet, um einen zukünftigen Übergang zu IP-basierten Workflows zu unterstützen, was uns die Flexibilität gibt, über verschiedene Produktionsszenarien hinweg zu skalieren, sei es in unseren Ü-Wagen oder modularen Flypacks.«

Die Kameraplattform LDX 135 von Grass Valley wurde für flexible, leistungsstarke Live-Produktionen mit Unterstützung für UHD, HDR und eine Vielzahl von Workflow-Anforderungen entwickelt. Die Kameras werden im gesamten globalen Produktionsportfolio von TV Skyline eingesetzt und unterstreichen das Engagement des Unternehmens für hervorragende Live-Produktionen.

»TV Skyline ist in der gesamten Branche für seine technische Exzellenz und Produktionskompetenz bekannt«, so Mark Gardner, Senior Vice President of Sales für EMEA bei Grass Valley. »Wir sind stolz darauf, ihre Arbeit weiterhin mit Kameralösungen zu unterstützen, die die Leistung und Qualität liefern, die ihre Kunden erwarten.«

TV Skyline besitzt eine Reihe von Grass Valley-Kameramodellen, darunter die LDX 98, LDX 150 und kompakte Varianten, und prüft darüber hinaus die Einführung des neuen LDX 180 Super 35mm-Modells, um die sich entwickelnden kreativen Anforderungen zu erfüllen.