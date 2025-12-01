RMC BFM: Umstieg auf IP- und UHD-Produktion mit Grass Valley

Der französische Medienkonzern modernisiert seine Produktionsinfrastruktur mit skalierbaren Live-Production-Lösungen von Grass Valley.

Die RMC BFM Group, Teil der CMA-CGM Group und drittgrößte private Mediengruppe Frankreichs, hat sich für Produktionsmischer und Multiviewer von Grass Valley entschieden, um den Übergang von SDI/HD zu SMPTE ST 2110 IP und UHD-Workflows zu vollziehen. Das Projekt markiert einen wichtigen Meilenstein in der Modernisierung der Produktionskapazitäten von RMC BFM und positioniert die Gruppe an der Spitze der UHD-Live-Produktion in Frankreich.

Die für Anfang Januar 2026 geplante Installation umfasst die vollständige Erneuerung einer der wichtigsten Produktionsregien von RMC BFM. Im Zentrum der neuen Infrastruktur steht der Grass Valley K-Frame SXP Produktionsmischer (192×92 full 2110/Full UHD) zusammen mit einer Kayenne-Bedienoberfläche und einem Kayenne-Satellitenpanel. Das System wird durch sieben Kaleido-IP X440 2110 Multiviewer ergänzt, die nahtloses UHD-Monitoring in einer IP-Umgebung ermöglichen.

»Wir mussten auf UHD umstellen, ohne Kompromisse bei Leistung oder Kapazität einzugehen«, erklärte David Grimal, Broadcast CTO bei RMC BFM. »Der Wechsel zu IP auf Basis eines Cisco-Backbones brachte neue Herausforderungen mit sich, aber die Lösungen von Grass Valley gaben uns die Sicherheit, diesen Wandel effektiv zu bewältigen.«

Das Projekt ist für Grass Valley strategisch bedeutsam, da es sich in Frankreich um einen der ersten Wechsel von Kahuna zu K-Frame XP handelt.