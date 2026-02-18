DirectOut formt neue Führungsstruktur

Der Audionetzwerk-Spezialist DirectOut aus Mittweida hat seine Unternehmensführung neu aufgestellt.

Mit einem dreiköpfigen Vorstand will das Unternehmen sein internationales Wachstum gezielt vorantreiben und der steigenden Komplexität des professionellen Audiomarktes begegnen.

Neuer Chief Executive Officer (CEO) wird Luca Giaroli, der zuvor als Chief Strategy Officer und Chief Solutions Officer bei DirectOut tätig war. Giaroli gilt als treibende Kraft hinter dem Prodigy.MP und dem Audio Solution Model (ASM), das die Herangehensweise an digitales Audio-Systemdesign grundlegend verändert hat. Er wird künftig Strategie, Marketing und Vertrieb verantworten. René In der Stroth übernimmt als neu ernannter Chief Financial Officer (CFO) das Finanzmanagement. Jan Ehrlich, bislang CEO des Unternehmens, wechselt in die Rolle des Chief Operating Officer (COO) und verantwortet fortan das operative Geschäft und die Verwaltung am Stammsitz in Mittweida.

Chief Technology Officer Claudio Becker-Foss bleibt in seiner Funktion und wird mit CEO Giaroli zusammenarbeiten, um technologische Innovation und strategische Ausrichtung des Unternehmens eng miteinander zu verzahnen.

Zu den strategischen Prioritäten der neuen Führungsriege zählen neben der Expansion in den US-Markt über die Tochtergesellschaft DirectOut LLC auch die Stärkung kollaborativer Workflows durch Integrationen mit wichtigen Industriepartnern.