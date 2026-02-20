Mehr Zuspruch beim European Film Market in Berlin

European Film Market 2026 verzeichnet fünf Prozent mehr Teilnehmende vor Ort sowie einen deutlichen Programmzuwachs.

Mit einem deutlichen Anstieg der Teilnehmenden um fünf Prozent hat der European Film Market 2026 im Rahmen der 76. Internationalen Filmfestspiele Berlin seine Position als treibende Kraft der globalen Filmindustrie zu Jahresbeginn erneut gefestigt.

Neben dem klassischen Filmhandel rückten in diesem Jahr neue Formate und Themenfelder stärker in den Vordergrund. Der Producers Hub und der Innovation Hub zogen kontinuierlich Publikum an, während neue Programmelemente wie die EFM Animation Days und Games IP Pitching Sessions auf großes Brancheninteresse stießen. EFM Beyond, mit einem Cross-IP-Accelerator und einer neu eingeführten Immersive Zone, unterstrich den wachsenden Stellenwert immersiver Technologien im Filmgeschäft. Auch KI-gestützte Workflows und innovative Ansätze in Produktion und Distribution prägten die Diskussionen im erweiterten Industry Programme.

Ein weiterer Trend zeichnete sich im Bereich Nachwuchs und internationale Vernetzung ab: Der erstmals ausgerichtete Berlinale Film School Summit brachte Filmstudent_innen aus zahlreichen Ländern zusammen, während der Berlinale Series Market seine globale Reichweite durch neue Kooperationsformate weiter ausbaute. Marokko präsentierte sich als Country in Focus mit starker Präsenz und unterstrich sein wachsendes Potenzial als internationaler Produktionsstandort.