NEP Europe: Neue Remote Units für die Premier League

NEP Europe unterstützt Sky Sports mit neuen Units bei der Remote-Berichterstattung über die englische Premier League.

Die neuen Units mit den Namen Nucleus 1 & 2 und Era 1 & 2 ergänzen die wachsende Flotte von IP-Fahrzeugen von NEP Europe und werden in den Stadien der Premier League eingesetzt, um die Remoteübertragung für die UHD/HDR-Berichterstattung von Sky bereitzustellen.

Die Nucleus-Units dienen als Hub für die Produktion der hochwertigen Audio- und Video-HDR-Ausgabe für die größten Produktionen von Sky. Die Era-Units wurden mit Blick auf Komfort und Platz für Technik- und Redaktionsteams gebaut und verfügen über einen privaten Produktionsbereich für das Sky-Team vor Ort, der vom technischen Hauptbereich getrennt ist.

Die TFC-Broadcast-Orchestrierungsplattform von NEP, die bei den größten Produktionen weltweit zum Einsatz kommt, ist in jede Einheit integriert und dient als All-in-One-Plattform, die Hardware und Software verschiedener Anbieter in einer Schnittstelle zusammenführt und die Verwendung von IP 2110 vereinfacht. Die nicht erweiterbaren Übertragungswagen bleiben kompakt und können schnell eine Verbindung zu Sky Studios herstellen.

Die neuen Remote-Einrichtungen wurden von NEP in enger Zusammenarbeit mit den Technik- und Produktionsteams von Sky entworfen und integriert. Sie wurden am 15. August in Liverpool mit dem Start der Premier-League-Saison 2025-26 in Betrieb genommen. In dieser Saison unterstützt NEP bereits zum 25. Mal die Berichterstattung von Sky über die Premier League. »Wir sind unglaublich stolz auf unsere jahrzehntelange Partnerschaft mit Sky Sports und deren Berichterstattung über die Premier League, da sie dem Publikum auf der ganzen Welt die ganze Spannung des Profifußballs näherbringen«, sagte Lise Heidal, Präsidentin von NEP Europe.

Gordon Roxburgh, Leiter Produktionstechnik bei Sky Sports, ergänzt: »Unsere Teams sind begeistert von den maßgeschneiderten Remote-Units der nächsten Generation, die NEP für Sky gebaut hat, basierend auf unserer langjährigen Partnerschaft im Bereich Außenübertragungen für den Premier League-Fußball und Remote-Produktionen. Diese neuen UHD-HDR-Remote-Produktionseinheiten und ihre IP-Technologieplattformen werden uns noch viele Jahre lang gute Dienste leisten.«

Dafydd Rees, Leiter der Abteilung Engineering & Technical Solutions Architecture bei NEP UK, betont: »In Zusammenarbeit mit Sky Sports haben wir die Units Nucleus 1 & 2 und Era 1 & 2 mit den besten Technologien ihrer Klasse integriert, angeführt von unserer TFC-Broadcast-Steuerungs- und Netzwerklösung, die die Verwendung von IP 2110 an einem Produktionsstandort schnell und intuitiv macht.«

Was diese neuen Remote-Units besonders macht, ist ihr Layout. Die große Herausforderung besteht nämlich darin, die gesamte Ausrüstung unterzubringen und gleichzeitig den Arbeitsbereich für die dort tätigen Mitarbeiter zu maximieren. »Wir haben dies erreicht, indem wir das Equipment in den Nucleus-Units und die technischen Teams in den Era-Units untergebracht haben. Letztere verfügen über verbesserte Ausstattungsmerkmale, darunter eine leisere Atmosphäre und eine bessere Temperaturregelung. Wir sind sehr stolz auf das, was wir gemeinsam mit Sky Sports erreicht haben, und freuen uns darauf, die Units in den Premier-League-Stadien in ganz England in Aktion zu sehen.«

Die Nucleus- und Era-Units folgen auf die Einführung von Neo durch NEP Europe im letzten Jahr, einem Ü-Wagen, der vollständig mit Batteriestrom betrieben werden kann, der durch Sonnenkollektoren unterstützt wird. Der Akku von Neo hat den Einsatz von Dieselgeneratoren für die Berichterstattung von Sky über die English Football League (EFL) erheblich reduziert. Für die EFL-Saison 2025-26 wird der Großteil der Produktionen mit Stadionstrom betrieben, der durch den Akku von Neo unterstützt wird. Wie Nucleus und Era ist auch Neo vollständig mit der TFC-Plattform von NEP für die Verwaltung von IP in einer Broadcast-Umgebung ausgestattet.

Neben der Premier League und der EFL auf Sky Sports unterstützt NEP Europe viele große Produktionen in der Region in den Bereichen Sport, Unterhaltung und Nachrichten, darunter The Championships, Wimbledon, den Eurovision Song Contest (siehe Bericht), der NATO-Gipfel, die Berichterstattung von DAZN über die Klub-Weltmeisterschaft, die Tour de France und vieles mehr.