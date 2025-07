NEP Europe bei Nato-Gipfel in Den Haag

NEP Europe und Wirtz Film & Experience als Host Broadcaster für den Nato-Gipfel 2025 in Den Haag ausgewählt.

Die niederländische Niederlassung von NEP Europe wurde gemeinsam mit Wirtz Film & Experience von der niederländischen Regierung mit der Bereitstellung aller Host-Broadcasting-Dienstleistungen für den Nato-Gipfel 2025 in Den Haag beauftragt.

Die audiovisuelle Aufzeichnung und Übertragung aller offiziellen Aktivitäten des Gipfels wurde von einem integrierten Team beider Medienpartner durchgeführt, das live über das internationale Ereignis berichtete, an dem Staats- und Regierungschefs, Minister und hochrangige Delegierte aus allen 32 Mitgliedsländern der Nordatlantikvertrags-Organisation teilnahmen.

Nach über einem Jahr intensiver Vorbereitungen, technischer Koordination und Inhaltsentwicklung wurde am Sonntag, dem 22. Juni, ein temporäres Medienzentrum in Den Haag in Betrieb genommen. Von einem speziell eingerichteten Master Control Room (MCR) aus wurden während des gesamten Gipfels Live-Inhalte produziert und weltweit für akkreditierte Medienorganisationen bereitgestellt.

Mehr als 80 Kameras, darunter Standard- und ferngesteuerte Kameras, sowie acht voll ausgestattete Regiemobile wurden während der gesamten Veranstaltung eingesetzt. Ein multidisziplinäres Team aus Regisseuren, Technikern, Produzenten und Redakteuren von NEP und Wirtz arbeitete eng zusammen, um die Gipfelverhandlungen professionell, neutral und ausgewogen zu dokumentieren.

Arjan van Westerloo, Executive Vice President von NEP Europe, sagt: »Die Bereitstellung der Host-Broadcasting-Dienste für einen internationalen Gipfel wie den Nato-Gipfel erfordert ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, redaktioneller Sorgfalt und technischer Präzision. Dank der engen Zusammenarbeit mit Wirtz und dem Engagement unseres erfahrenen Teams konnten wir alle erforderlichen Bilder in hoher Qualität, in Echtzeit und unter Wahrung vollständiger Neutralität an die internationale Presse liefern.«

Jan-Willem Wirtz, Creative Director bei Wirtz Film & Experience, urteilt: »Diese Produktion war in vielerlei Hinsicht einzigartig. Nicht nur wegen ihres Umfangs und ihres internationalen Charakters, sondern vor allem wegen der außergewöhnlichen Präzision, die sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Durchführung erforderlich war. Die Sicherheitsanforderungen und die Vertraulichkeit rund um dieses Projekt waren extrem hoch. Über ein Jahr vor dem Gipfel begannen wir mit den Vorbereitungen in enger Abstimmung mit Regierungsstellen, Sicherheitsbehörden und der Nato selbst. Jedes Detail – von den Regieplänen über die Positionierung im Studio bis hin zur Erstellung der Inhalte – musste perfekt sein. Die Tatsache, dass wir dies als Team mit solcher Präzision umsetzen konnten, macht uns unglaublich stolz.«

Pim Koster, Technischer Broadcast-Produzent für den Nato-Gipfel 2025, ergänzt: »Die technische Komplexität dieser Produktion war beispiellos. Wir arbeiteten an mehreren Standorten mit Hunderten von Verbindungen und einer komplett temporären Infrastruktur, und das alles in einer hochsicheren Umgebung. Es gab kaum Raum für Proben oder Fehler, aber als der Moment gekommen war, musste jede Aufnahme sitzen. Dank der Professionalität, Flexibilität und des Engagements der Teams von Wirtz und NEP konnten wir eine Produktion liefern, auf die wir wirklich stolz sein können.«

Die Host-Broadcasting-Leistungen umfassten die Produktion folgender Inhalte:

Ankunft der Staats- und Regierungschefs am Flughafen Amsterdam Schiphol

Offizielle Eröffnung des Gipfels in Den Haag

Das Staatsbankett im Palast Huis ten Bosch, ausgerichtet von König Willem-Alexander und Königin Máxima

Formelle Plenarsitzungen und bilaterale Treffen

Alle Pressetermine und Nebenveranstaltungen im und um das World Forum

Darüber hinaus waren NEP und Wirtz für die audiovisuelle Produktion von über 100 Stunden Inhalt verantwortlich, darunter:

Alle Bildschirminhalte im World Forum

Das Nato-Publikumsforum, einschließlich redaktioneller und inhaltlicher Unterstützung

Sechs Live-Talkshows mit internationalen Gästen und Experten

Multistream-Distribution, Live-Ingest & Playout sowie mehrsprachige Untertitelung

Zu den eingesetzten Mediendiensten gehörten: