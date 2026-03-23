Larissa Görner-Meeus bei Net Insight

Larissa Görner-Meeus übernimmt die Position am 4. Mai 2026 und wird damit Mitglied des Executive Management Teams des Unternehmens. Sie bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Medien- und Broadcast-Technologiebranche mit. Als Diplom-Ingenieurin für Elektrotechnik und MBA-Absolventin der Hochschule München vereint sie technisches Fachwissen mit strategischem Weitblick.

Zuletzt war sie als Chief Technology Officer bei Proximus Media House tätig, wo sie die technologische Ausrichtung des Unternehmens maßgeblich mitgestaltete. Davor verantwortete sie bei Grass Valley als Senior Director of Product Management den Bereich AMPP & Cloud – eine Rolle, in der sie die Entwicklung cloudbasierter Medienlösungen entscheidend vorangetrieben hat.

Ihre Rückkehr zu Net Insight schließt dabei einen Kreis: Bereits zwischen 2016 und 2019 bekleidete Görner-Meeus Product-Leadership-Positionen im Unternehmen und prägte in dieser Zeit dessen Produktstrategie maßgeblich mit.

Strategische Weichenstellung

Mit der Berufung von Larissa Görner-Meeus zur CPO unterstreicht Net Insight seinen Anspruch, die Transformation der Medienbranche aktiv mitzugestalten.

Als Chief Product Officer soll sie die Produktvision und -strategie des Unternehmens verantworten und die Weiterentwicklung von Net Insights Portfolio im Bereich Live-Medien-Workflows und cloudbasierter Infrastruktur leiten. Ihr Fokus wird dabei auf der Verbindung von technologischer Innovation mit konkretem Kundennutzen liegen – einem Bereich, in dem sie in der Vergangenheit bereits mehrfach ihre Stärken unter Beweis gestellt hat.

Andreas Eriksson, CEO von Net Insight, sagt: »Ich freue mich sehr, Larissa als unsere neue Chief Product Officer vorstellen zu dürfen. Sie bringt eine seltene Kombination aus kommerziellem Produktverständnis, technischer Expertise und einem starken Engagement für die breitere Medientechnologie-Community mit. Larissa ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit der Branche mit einer bewährten Fähigkeit, Transformation und Innovation voranzutreiben. Wir freuen uns, sie in unserem Team willkommen zu heißen, während wir weiter in die Zukunft der Medien innovieren und investieren.«

Larissa Görner-Meeus selbst blickt optimistisch auf ihre neue Aufgabe: »Net Insight steht an einem spannenden Punkt seiner Entwicklung. Die Kombination aus einer starken technologischen Basis, einem erfahrenen Team und dem klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Medienbranche bietet enormes Potenzial. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team das nächste Kapitel der Produktgeschichte von Net Insight zu schreiben.«

Über Net Insight

Net Insight entwickelt Technologielösungen für die Medien- und Entertainment-Industrie. Das Unternehmen ermöglicht effiziente, skalierbare und zuverlässige Live-Produktionsworkflows für Broadcaster, Sportveranstalter und Medienunternehmen weltweit.