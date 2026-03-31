MPTS 2026: Erste Sprecher bestätigt, Programm wächst

Zum zehnjährigen Jubiläum erweitert die MPTS ihren thematischen Fokus weiter – Production, Post, Broadcast-Technologie, Audio, KI und die Creator Economy stehen auf der Agenda. Das diesjährige Line-up umfasst Vertreter von BBC, ITV, Sky, Warner Bros., Banijay, Ofcom und ITV Studios und spiegelt damit die zunehmende Vernetzung der Medien- und Entertainmentbranche wider.

Die Sessions verteilen sich auf acht Theatres und Konferenzen und bieten eine Mischung aus technischen Einblicken, kreativen Perspektiven und strategischen Diskussionen. Ein zentrales Thema 2026 ist der wachsende Einfluss neuer Technologien auf Produktion und Distribution.

Die AI Media Zone kehrt nach ihrem erfolgreichen Debüt zurück und beleuchtet den KI-Einsatz entlang des gesamten Content-Lifecycles – von der Ideenfindung über die Post-Produktion bis zur Auslieferung. Die Theatre für Post Production und Broadcast-Technologie widmen sich Cloud-Workflows, IP-Infrastruktur und kollaborativen Pipelines.

Neu: Die SMPTE Media Technology Conference Europe zieht in diesem Jahr auf das Messegelände und bringt damit Senior-Technologen näher an das MPTS-Publikum. Themen sind hybride Produktionsmodelle, Next-Generation-Broadcast-Systeme und neue Distributionsstrategien.

Abseits der Technologie greift das Programm weitere Branchentrends auf: Das Production Theatre fokussiert sich auf veränderte Workflows, Nachhaltigkeit und Qualifikation, der Creator Hub auf das Wachstum der Creator Economy und ihr Verhältnis zu traditionellen Medien.

Da in den kommenden Wochen weitere Speaker und Sessions angekündigt werden, positioniert sich die MPTS 2026 als zentrale Plattform für technische und kreative Communities.

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