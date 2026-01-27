MPTS 2026 in London

Zur 10. Jubiläumsausgabe der MPTS sind über 300 Aussteller und einige neue Bereiche angekündigt.

Die Media Production & Technology Show (MPTS) kehrt 2026 zu ihrem 10. Jubiläum mit einem erweiterten Programm zurück. Über 300 Aussteller werden auf der Messe die neuesten Innovationen aus Produktion, Postproduktion und Broadcast präsentieren.

Neben etablierten Partnern wie Appear, EditShare, EVS, Sony und Zixi werden erstmals auch Grass Valley, Philips und Red Bee Media auf der MPTS vertreten sein. Red Bee Media wurde zudem als offizieller Partner bestätigt und wird den neuen „MPTS Pub Garden“ sponsern, der als zentrale Networking-Zone dienen soll.

Zu den Highlights der Jubiläumsausgabe zählt der neue Creator Hub in Partnerschaft mit InterTalent. Auf einer Creator Stage und in einer Creator Lounge werden Themen wie Short-Form-Video, Influencer-Marketing und Monetarisierungsstrategien behandelt.

Erstmals findet auch die Post Production World Conference Europe in Kooperation mit Future Media Conferences statt. Maxon ist bereits als erster Sponsor bestätigt. Das Programm umfasst Workshops zu künstlicher Intelligenz, VFX, Motion Graphics und Content Creation.

Weitere Neuerungen sind die erweiterte SMPTE Media Technology Conference Europe, ein Live-Podcast-Studio sowie vergrößerte Networking- und Wellbeing-Bereiche.

Die Registrierung für die MPTS 2026 ist ab sofort geöffnet.