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Thomas Riedel übernimmt Arri

Der Gründer und Inhaber der Riedel Group erwirbt den Münchner Premiumhersteller für Kamera- und Lichttechnik – und schreibt damit das größte Kapitel seiner Unternehmerkarriere.
©Riedel

Thomas Riedel, Gründer und Inhaber der Riedel Communications und der Riedel Group, hat Arri übernommen.

Thomas Riedel, Gründer und Inhaber der Riedel Communications und der Riedel Group, hat Arri übernommen. Der in Wuppertal ansässige Unternehmer setzte sich in einem internationalen Wettbewerbsprozess mit seinem Konzept für die Zukunft des Münchner Traditionsunternehmens durch. Es ist die größte Akquisition seiner Karriere.

Die Riedel Group ist als Spezialist für Audio-, Video- und Datentechnologie in anspruchsvollen Broadcast-, Live-Event- und Sportproduktionen weltweit etabliert. Mit Arri kommt nun ein Hersteller hinzu, dessen Ökosystem aus Kamera-, Licht- und Systemtechnik das bestehende Portfolio der Riedel Group entlang der gesamten Produktionskette ergänzt – von der Kameraoptik bis zur Distribution.

©Riedel

Von links nach rechts: Chris Richter, Frank Eischet, David Bermbach, Thomas Riedel, Christoph Stahl.

Arri wurde 1917 gegründet, war stets in Familienbesitz und erhielt 20 wissenschaftliche und technische Auszeichnungen der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. »Für mehr als ein Jahrhundert stand Arri für technische Exzellenz, Innovation und höchste Qualität. Diese Erfolgsgeschichte wird nun fortgesetzt und bleibt in deutschem Besitz«, sagt Dr. Walter Stahl, Geschäftsführer der Arri GmbH und Mitglied der Gründerfamilie.

Ein erstes gemeinsames Projekt ist bereits konkret: Beim Eurovision Song Contest wird Arri seine Kameratechnik erstmals im Rahmen einer Riedel-Produktion einsetzen – Riedel fungiert dort als Technologieanbieter, NEP verantwortet die Produktion.

Arri bleibt unter dem bestehenden Management eigenständig und behält seinen Hauptsitz in München. »Mein unternehmerischer Weg war seit Jahren eng mit Arri verbunden«, so Thomas Riedel. »Diese Akquisition ist der bedeutendste persönliche Meilenstein meiner bisherigen Karriere.«

ArriRiedelThomas Riedel
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