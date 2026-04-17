Anzeige

Business

Kommunikation für die Kripo

MCI realisierte die Corporate-TV-Ausstattung für einen Vortrags- und Seminarraum der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Hamburg.

©Studio Hamburg MCIMCI hat einen Vortrags- und Seminarraum der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Hamburg zu einem Corporate-TV-Studio erweitert. Ziel des Projektes war, dass die Vorträge und Informationsveranstaltungen der Beratungsstelle auch hybrid gehalten und besucht werden können.

Multifunktionaler Vortrags- und Seminarraum

Der Vortrags- und Seminarraum kann mit der Erweiterung um Bild- und Tontechnik nun für hybride Informationsveranstaltungen genutzt werden.

Videokonferenzen können über einen entsprechenden Videokonferenz-PC bespielt werden. Dank Standard-Hardware werden alle gängigen Plattformen wie Microsoft Teams oder Jitsi unterstützt.

©Studio Hamburg MCI

Im Raum wurden BirdDog PTZ-Kameras installiert.

Für eine professionelle Videoerfassung sind BirdDog PTZ-Kameras installiert, die sowohl den Präsentations- als auch den Zuschauerbereich erfassen. Typisch für BYOD-Szenarien können Präsentationen von einem mitgebrachten Laptop per Kabel direkt übertragen werden. Dank eines verstellbaren Vorschaumonitors können Vortragende die ganze Zeit im Blick behalten, was zu sehen ist.

Ein Herzstück des Raumes ist der Bildmischer von AVMatrix. Dieser bündelt alle PTZ-Kamera-Signale und von Laptops übertragene Präsentationen. Er ermöglicht das Umschalten zwischen diesen Quellen und kann auch Bild-in-Bild-Darstellungen ausgeben. Per einfachem USB-C-Kabel wird er von dem Videokonferenz-PC wie eine Webcam erkannt und trägt so zur einfachen Bedienung des Systems bei.

Eine zentrale Rolle spielt der Bildmischer von AVMatrix.

Die zweite Hauptkomponente bildet die Deckenmikrofon-Lautsprecher-Lösung in Kombination mit einem Audio-Netzwerk-Interface. So können per USB-Verbindung zum Videokonferenz-PC Diskussionen zwischen Vortragenden und zuschauenden Personen in Videokonferenzen übertragen werden. Gleichzeitig werden Online-Teilnehmende sowie der Ton von Präsentationen im Raum wiedergegeben.

Mit der Implementierung einfach zu bedienender Corporate-TV-Technik hat MCI den Vortrags- und Seminarraum der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle im Polizeikommissariat 14 zukunftssicher ausgestattet. So kann der Raum für Vorträge und Informationsveranstaltungen sowohl vor Ort als auch Online verwendet werden.

KonferenztechnikMCIStudio Hamburg MCI
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

ProAV-Technik fürs Gericht ©MCIKonferenztechnik für internationalen Kundenstandort ©MCIVom Lagerhaus zur New Work-Zentrale Modernste Medientechnik für Hannovers Energiezentrale

Anzeige

Most Popular

Thomas Riedel übernimmt Arri

©Blackmagic

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

©Broadcast Solutions

Zukunft der Sportproduktion

Live-Produktion: Technik zwischen Hochglanz und Handyscreen

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: DDoS-Angriffe auf kleine und mittlere Unternehmen

©Deutsche Telekom AG

Fußball-WM bei MagentaTV

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

NABShow 2026

Die NABShow 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt, die Ausstellungsflächen sind vom 19. bis 22. April geöffnet.
Las Vegas
19. bis 22. April

Medientage Special »AI & Media 2026«

Am 21. & 22. April veranstalten die Medientage München in der HFF München die neue Konferenz »AI & Media«. Im Fokus steht Künstliche Intelligenz in der TV-, Film- und Medienproduktion.
München
21. - 22. April

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved