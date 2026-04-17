Kommunikation für die Kripo

MCI hat einen Vortrags- und Seminarraum der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Hamburg zu einem Corporate-TV-Studio erweitert. Ziel des Projektes war, dass die Vorträge und Informationsveranstaltungen der Beratungsstelle auch hybrid gehalten und besucht werden können.

Multifunktionaler Vortrags- und Seminarraum

Der Vortrags- und Seminarraum kann mit der Erweiterung um Bild- und Tontechnik nun für hybride Informationsveranstaltungen genutzt werden.

Videokonferenzen können über einen entsprechenden Videokonferenz-PC bespielt werden. Dank Standard-Hardware werden alle gängigen Plattformen wie Microsoft Teams oder Jitsi unterstützt.

Für eine professionelle Videoerfassung sind BirdDog PTZ-Kameras installiert, die sowohl den Präsentations- als auch den Zuschauerbereich erfassen. Typisch für BYOD-Szenarien können Präsentationen von einem mitgebrachten Laptop per Kabel direkt übertragen werden. Dank eines verstellbaren Vorschaumonitors können Vortragende die ganze Zeit im Blick behalten, was zu sehen ist.

Ein Herzstück des Raumes ist der Bildmischer von AVMatrix. Dieser bündelt alle PTZ-Kamera-Signale und von Laptops übertragene Präsentationen. Er ermöglicht das Umschalten zwischen diesen Quellen und kann auch Bild-in-Bild-Darstellungen ausgeben. Per einfachem USB-C-Kabel wird er von dem Videokonferenz-PC wie eine Webcam erkannt und trägt so zur einfachen Bedienung des Systems bei.

Die zweite Hauptkomponente bildet die Deckenmikrofon-Lautsprecher-Lösung in Kombination mit einem Audio-Netzwerk-Interface. So können per USB-Verbindung zum Videokonferenz-PC Diskussionen zwischen Vortragenden und zuschauenden Personen in Videokonferenzen übertragen werden. Gleichzeitig werden Online-Teilnehmende sowie der Ton von Präsentationen im Raum wiedergegeben.

Mit der Implementierung einfach zu bedienender Corporate-TV-Technik hat MCI den Vortrags- und Seminarraum der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle im Polizeikommissariat 14 zukunftssicher ausgestattet. So kann der Raum für Vorträge und Informationsveranstaltungen sowohl vor Ort als auch Online verwendet werden.