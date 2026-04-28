Eurocine 2026 in Budapest

Nach vier Ausgaben in München – damals noch unter dem Namen Euro Cine Expo – wechselt die Eurocine den Standort: 2026 empfängt das HungExpo Budapest Fachbesucher aus Kino, Streaming, TV und angrenzenden Produktionsbereichen. Die Veranstalter sehen Budapest als strategisch sinnvollen Schritt, um die Reichweite in der mitteleuropäischen Produktionsszene zu stärken.

Das Programm gliedert sich in vier Bereiche: Expo, Screenings, Symposium und Academy. Auf der Ausstellungsfläche präsentieren Hersteller und Dienstleister aus Kamera, Postproduktion, Ton, Licht und Virtual Production ihre aktuellen Produkte – inklusive Live-Demos und Produktneuheiten. Das Symposium umfasst über 40 Vorträge, Panels und Workshops mit Referenten wie Bill Bennett ASC, David Stump ASC und Balazs Bolygo BSC. Alle Sessions werden aufgezeichnet und sie sollen registrierten Teilnehmern anschließend über die Eurocine-Academy-Plattform zugänglich gemacht werden.

Letztlich ist das Konzept also ganz ähnlich wie bei der Euro Cine Expo in München. Aber nun gibt es partiell andere Förderer und Sponsoren. Institutionell unterstützen das Ungarische Nationale Filminstitut, Imago, die Budapest Film Academy, die Production Guild of Great Britain und Women in Cinematography die Veranstaltung. Einen zusätzlichen Akzent setzt eine Werkschau des verstorbenen ungarischen Kameramanns Vilmos Zsigmond ASC.

Der Eintritt ist kostenlos, eine Vorregistrierung jedoch erforderlich. Anmeldungen sind ab sofort möglich.