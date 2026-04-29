Dokfest München steht in den Startlöchern

Adele Kohout stellte das Programm mit 106 Filmen aus 49 Ländern vor. Bei der diesjährigen Ausgabe des Festivals habe es 1.440 Einreichungen gegeben, so Kohout.

15 Preise werden vor und während des Festivals vergeben, und während der 410 Screenings und der 200 Filmgespräche gibt es für Interessierte ausreichend Gelegenheit, in den Dokumentarfilm-Kosmos einzutauchen.

A ls Gäste begrüßt Adele Kohout bei der Pressekonferenz Rüdiger Linhof und Florian Karner.

Regisseur Florian Karner stellte seinen Film „Finding Connection« vor: Er erzählt von Menschen, die nach vertrauensvollen Beziehungen suchen und Bindungen zu KI-Chatbots eingehen. Der Film läuft in der Reihe »Visions of the Future«, die thematisiert, wie neue Technologien unsere Gesellschaft verändern.

Rüdiger Linhof, der Bassist der Sportfreunde Stiller, sprach über Thorsten Berrars Film »Sportfreunde Stiller – Mit dem Herz in der Hand«, der am 18. Mai Premiere bei der Finissage des Dokfest München feiert.

Außerdem lädt Linhof mit dem Kultur.Konvoi zu einer VoiceOn-Live-Schalte in die Ukraine ein: Das von ihm initiierte Projekt verbindet Kulturschaffende in Europa mit Stimmen aus der ukrainischen Kulturszene.

Die Live-Schalte findet nach der Vorführung von »Change My Mind« statt. Der Film handelt von drei tschechischen Verschwörungstheoretikern, die glauben, dass westliche Medien über Putins »Spezialoperation« lügen. Dann reisen sie mit Regisseur Robin Kvapil ins Kriegsgebiet – werden sie bei ihren Überzeugungen bleiben?