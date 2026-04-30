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Kurz und knackig – KW 18/2026
Fusionen: RTL/Sky, Warner/Paramount, Telekom/T-Mobile. Anthropic: Lob von Trump, Geld von Amazon und Google. HomeVideo/Kino: Umsatz wächst. Gezählt: ConnectedTV. Apple: Neuer CEO.
Unternehmen
Broadcast
Produktion
|Nach der Streichung von 600 Stellen bei RTL Deutschland, davon 230 im Newsbereich, werden die Morgensendungen von RTL und NTV zusammengelegt. »Deutschland am Morgen« kommt ab dem 4. Mai täglich zwischen 6 und 9 Uhr.
Streaming
|Der lineare Kanal des Mauskonzerns wird für Deutschland als kuratierter Live-Kanal in die Streaming-Plattform Disney+ aufgenommen, bleibt aber via Satellit und Kabel linear empfangbar.
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
|Der Umsatz von Home Video und Kino erreichte 2025 laut der Filmförderungsanstalt mit rund 4,7 Mrd. € (+3%) eine neuen Höchstwert. Home Video bleibt mit 3,7 Mrd. € dominant, nachdem SVoD erstmals mehr als 3 Mrd. € umsetzt. Der Anstieg um 4% bleibt jedoch hinter den Vorjahren (2024: 11 %, 2023: 13 %) zurück.
Radio, Audio
Standards
Künstliche Intelligenz
|»Aufgrund unzureichender Regulierung und Defiziten bei der Durchsetzung geltenden Rechts wachsen im ohnehin dysfunktionalen digitalen Markt globale Big-Tech-Plattformen zu KI-Gatekeepern«, die sich fremder redaktioneller Inhalte bedienen. ARD, ZDF und drei Verbände privater Medien fordern daher neue Rahmenbedingungen im Urheber- und Wettbewerbsrecht.
|Der Plattform-Konzern gibt nur der eigenen »Meta AI« Zugang zu Whatsapp und verstoße damit gegen EU-Wettbewerbsrecht. Die EU-Kommission droht Meta nun wiederholt mit Maßnahmen, um »schweren und irreparablen Schaden für den Markt« zu verhindern.
Märkte, Studien, Statistiken
|Um auf Gefährdungen der Vielfalt zu reagieren, »bedarf es einer grundlegenden Reform des bestehenden Medienkonzentrationsrechts«,so die KEK in ihrem 27. Jahresbericht für 2025.
Medienrecht, Medienpolitik
Internationales
|Das öffentliche SBS-Radio Australiens bringt vom 1. bis 31. Mai den Eurovision Song Contest als Sonderprogramm auf den DAB+-Kanal SBS PopEuro! Eurovisions-Hits, alle Gewinner und die Bewerber des Jahrgangs 2026 werden nonstop gespielt.
Personalia
|Luca Poloni fungiert per 1. Mai als Group Chief Operating Officer im Executive Board des Münchner TV-Konzerns. In 30 Berufsjahren war er u.a. für die Mutterfirma MFE als Technikchef tätig.
|Hardware-Chef John Ternus wird CEO des Computerkonzerns. Er folgt Tim Cook, der die Führung 2011 von Steve Jobs übernahm und per 1. September dem Verwaltungsrat vorsitzt.
|Mitgründer Reed Hastings verlässt den Streaming-Pionier zum Ende seiner Amtszeit im Juni. Nach der Ankündigung brach der Aktienkurs um mehr als 8% ein.
|Tim Banham, vom britischen Medienkongressveranstalter TM Forum kommend, soll in der neu geschaffenen Funktion des Chief Commercial Officer ab Juni Impulse für das Wachstum der Amsterdamer Broadcast-Konferenzmesse setzen.
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Vier Events im Mai geben Einblick in Kamera-Workflows von der virtuellen Produktion bis zur Post.
Diverse
5.-13. Mai
SRF veranstaltet die Post NAB Show, die die wichtigsten Trends und Technologie-Highlights der NAB komprimiert für das Schweizer Fachpublikum aufbereitet.
Zürich
20. Mai
Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai
Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September
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