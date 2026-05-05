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Humphrey Hoch wird Co-CTO bei Broadcast Solutions

Broadcast Solutions erweitert das CTO Office zur weiteren Stärkung von Innovation, Design und Engineering.
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Humphrey Hoch hat seine neue Position Anfang April 2026 übernommen.

Broadcast Solutions baut seine technologische Führungsstruktur weiter aus. Mit der Berufung von Humphrey Hoch in die neu geschaffene Position des Co-CTO stärkt das Unternehmen gezielt sein CTO Office und stellt die Weichen für nachhaltiges Wachstum sowie kontinuierliche Innovation.

Humphrey Hoch bildet künftig gemeinsam mit Rainer Kampe, Pierre Mestrez und Maarten Carpentier ein gemeinsames Führungsteam im Bereich Technologie. Ziel ist es, technologische Kompetenz, strategische Ausrichtung und Kundennähe noch enger miteinander zu verzahnen.

Bereits 2024 hatte Broadcast Solutions am Hauptsitz in Bingen das CTO Office etabliert. Innerhalb dieser Struktur verantwortet Pierre Mestrez die Bereiche Software und Services, während Maarten Carpentier den Fokus auf Lösungen und Systemarchitekturen legt.

Mit der Ernennung von Humphrey Hoch zum Co-CTO werden diese Verantwortungsbereiche nun noch enger im Sinne ganzheitlicher Kundenlösungen zusammengeführt. Hoch verfügt über langjährige Erfahrung in der Medienbranche mit Stationen bei LSB Broadcast Technologies und Lawo. In den vergangenen acht Jahren war er als Senior Director Innovation bei Broadcast Solutions tätig. In dieser Rolle verantwortete er unter anderem die Entwicklung sowie den erfolgreichen Spin off der hi human interface Plattform.

Im Zuge der neuen Struktur wird Humphrey Hoch zudem Teil des Senior Leadership Teams und arbeitet zunächst eng mit CTO und Geschäftsführer Rainer Kampe zusammen. Dieser Schritt ist Teil einer klar definierten strategischen Entwicklung. In deren Verlauf wird Hoch neue Impulse für Design- und Engineering-Themen bei Broadcast Solutions setzen.

Parallel dazu wird Rainer Kampe im Laufe des kommenden Jahres schrittweise eine übergeordnete Rolle übernehmen. Sein Fokus liegt künftig verstärkt auf Strategie, Marktentwicklung und zentralen Partnerschaften.

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Rainer Kampe.

»In einem herausfordernden Marktumfeld wird Broadcast Solutions seine Kunden weiterhin zuverlässig bedienen und das Unternehmen durch die konsequente Umsetzung hochwertiger Systeme erfolgreich weiterentwickeln«, erklärt Rainer Kampe. »Dafür benötigen wir umfassendes Know how, Erfahrung und agile Strukturen, um unabhängig von Projektgröße und  komplexität stets die bestmöglichen Lösungen zu realisieren.«

»Gleichzeitig brauchen wir eine Führungsstruktur, die mit dem Unternehmen mitwächst und dabei unsere zentralen Werte Innovation, Serviceorientierung und Verlässlichkeit bewahrt«, so Kampe weiter. »Die geplante Erweiterung ist ein bewusster und vorausschauender Schritt, um Stabilität im aktuellen Umfeld zu sichern und das Unternehmen zugleich gezielt auf zukünftige Marktentwicklungen vorzubereiten.«

Humphrey Hoch ergänzt: »Dies ist eine außerordentlich spannende Aufgabe, da ich gemeinsam mit diesem interdisziplinären Team an wegweisenden Medienprojekten arbeiten kann. Broadcast Solutions steht für technologische Innovation ebenso wie für Service und Zuverlässigkeit – Werte, die ich mit voller Überzeugung in meine Arbeit einbringen werde.«

»Die Neuausrichtung der Rollen im Management ist klar strukturiert und langfristig geplant«, so Hoch weiter. »Sie schafft Transparenz, definierte Verantwortlichkeiten und eine hohe Umsetzungskompetenz – sowohl intern als auch in Kundenprojekten. Auf dieser Basis positionieren wir Broadcast Solutions nachhaltig für eine erfolgreiche und zukunftssichere Entwicklung.«

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