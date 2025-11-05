Broadcast Solutions: Zlatan Gavran wird COO, Maximilian Breder Co-CEO

Mit Wirkung zum 1. November 2025 übernimmt Maximilian Breder gemeinsam mit Stefan Breder die Leitung des Unternehmens in einer Co-CEO-Struktur. Gleichzeitig wurde Zlatan Gavran zum Chief Operating Officer (COO) berufen.

Stefan Breder kommentiert: »Ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit mit Maximilian in der neuen Co-CEO-Struktur. Gemeinsam werden wir die Weiterentwicklung der Broadcast Solutions Gruppe erfolgreich vorantreiben. Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein in der Gestaltung der Zukunft des Unternehmens.«

Zur Ernennung von Zlatan Gavran ergänzt Breder: »Mit Zlatan konnten wir einen äußerst erfahrenen Branchenexperten als COO gewinnen. Gemeinsam werden wir das Unternehmen erfolgreich in die kommenden Jahre führen.«

Zlatan Gavran, der über langjährige Führungserfahrung in der Broadcast-Branche verfügt, wechselt von NEP Germany zu Broadcast Solutions.

»Während meiner gesamten Laufbahn – insbesondere bei NEP – war ich Kunde von Broadcast Solutions«, so Gavran. »Ich weiß, wie zuverlässig, innovativ und leidenschaftlich das Unternehmen arbeitet. Als sich die Gelegenheit bot, Teil des Führungsteams zu werden, war das für mich der nächste logische Schritt und ich konnte gar nicht anders, als Ja zu sagen.«

Gavran hat sowohl seinen Bachelor- als auch seinen Masterabschluss in AV- und Broadcast-Technologie an der Hochschule der Medien Stuttgart erworben. Seine berufliche Laufbahn führte ihn in leitende Positionen renommierter Unternehmen, zuletzt acht Jahre lang als Geschäftsführer von NEP Germany. In seiner neuen Rolle bringt er umfassende Erfahrung in der Systementwicklung und bewährte Führungsqualitäten in das Unternehmen ein.

Mit der Verstärkung des Management-Teams stellt Broadcast Solutions die Weichen für eine nachhaltige Zukunft. Gemeinsam mit Stefan Breder und Maximilian Breder als Co-CEOs und Zlatan Gavran (COO) bilden Rainer Kampe (CTO) sowie Wladislaw Grabowski (COO) das Management-Team von Broadcast Solutions.

Zlatan Gavran übernimmt künftig die direkte Verantwortung für alle Broadcast-Projekte, von Workflow-Design und Projektmanagement über Einkauf bis hin zur Qualitätskontrolle.

Maximilian Breder resümiert: »Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das in mich gesetzt wird, und freue mich auf die gemeinsame Aufgabe, das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Gleichzeitig heiße ich Zlatan herzlich im Team willkommen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.«