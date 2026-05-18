Media Links integriert Xscend-Plattform mit DataMiner

Media Links hat die Integration seiner Xscend-IP-Transportplattform mit der DataMiner-Plattform von Skyline Communications bekannt gegeben. Die Lösung ermöglicht es Operatoren, Xscend-Systeme gemeinsam mit anderen Netzwerkelementen zentral zu überwachen und zu steuern – ohne separate Management-Silos. Die Weltpremiere der Integration findet auf der Broadcast Asia 2026 (20.–22. Mai, Stand 4M4-4) statt.

Hintergrund der Partnerschaft ist die zunehmende Verbreitung geschichteter Management-Architekturen in Medien- und Telekommunikationsnetzwerken, die herstellerspezifische Element-Manager mit übergeordneten Orchestrierungsplattformen kombinieren. „Viele unserer Kunden betreiben Multi-Vendor-Umgebungen und setzen auf Plattformen wie DataMiner für zentralisierte Sichtbarkeit und Orchestrierung“, erklärt John Dale, CMO bei Media Links. „Diese Integration erleichtert es, Xscend in bestehende Workflows einzubinden.“

Thomas Gunkel, Market Director Broadcast bei Skyline Communications, betont den Zukunftsaspekt: DataMiner werde zum Betriebssystem für komplexe operative Ökosysteme – und die Integration von Xscend lege die Grundlage für einen KI-gestützten, autonomen Betrieb.

Die Xscend-Plattform transportiert Video, Audio und Daten über Wide-Area-Networks mit hoher Zuverlässigkeit und geringer Latenz. Zu den Kernfunktionen zählen Hitless Protection Switching sowie die Einbindung in Media Links‘ eigenes Element-Management-System ProMD EMS. DataMiner ist aktuell in über 125 Ländern im Einsatz und unterstützt rund 9000 Produkte von mehr als 1000 Technologieanbietern.