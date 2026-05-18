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Media Links integriert Xscend-Plattform mit DataMiner

Der IP-Transportspezialist Media Links verbindet seine Xscend-Plattform mit dem DataMiner-xOps-System von Skyline Communications – und schafft damit durchgängige Sichtbarkeit in Multi-Vendor-Umgebungen.
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Die Xscend-Plattform transportiert Video, Audio und Daten.

Media Links hat die Integration seiner Xscend-IP-Transportplattform mit der DataMiner-Plattform von Skyline Communications bekannt gegeben. Die Lösung ermöglicht es Operatoren, Xscend-Systeme gemeinsam mit anderen Netzwerkelementen zentral zu überwachen und zu steuern – ohne separate Management-Silos. Die Weltpremiere der Integration findet auf der Broadcast Asia 2026 (20.–22. Mai, Stand 4M4-4) statt.

Hintergrund der Partnerschaft ist die zunehmende Verbreitung geschichteter Management-Architekturen in Medien- und Telekommunikationsnetzwerken, die herstellerspezifische Element-Manager mit übergeordneten Orchestrierungsplattformen kombinieren. „Viele unserer Kunden betreiben Multi-Vendor-Umgebungen und setzen auf Plattformen wie DataMiner für zentralisierte Sichtbarkeit und Orchestrierung“, erklärt John Dale, CMO bei Media Links. „Diese Integration erleichtert es, Xscend in bestehende Workflows einzubinden.“

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Blick auf die Dataminer-Oberfläche.

Thomas Gunkel, Market Director Broadcast bei Skyline Communications, betont den Zukunftsaspekt: DataMiner werde zum Betriebssystem für komplexe operative Ökosysteme – und die Integration von Xscend lege die Grundlage für einen KI-gestützten, autonomen Betrieb.

Die Xscend-Plattform transportiert Video, Audio und Daten über Wide-Area-Networks mit hoher Zuverlässigkeit und geringer Latenz. Zu den Kernfunktionen zählen Hitless Protection Switching sowie die Einbindung in Media Links‘ eigenes Element-Management-System ProMD EMS. DataMiner ist aktuell in über 125 Ländern im Einsatz und unterstützt rund 9000 Produkte von mehr als 1000 Technologieanbietern.

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