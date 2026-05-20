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Jens Friedrichs verlässt DMC Production Germany

Jens Friedrichs wird die DMC Production Germany GmbH Ende 2026 verlassen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Friedrichs seinen zum 31. Dezember 2026 auslaufenden Geschäftsführervertrag nicht verlängern.
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Jens Friedrichs verlässt DMC Production Germany.

Jens Friedrich wird weiterhin laufende Projekte insbesondere die FIFA World Cup 2026™-Produktion für MagentaTV begleiten und die operative Übergabe im Zuge des Eigentümerwechsels abschließen.

Die frühere Plazamedia GmbH war 2025 von Sport1 veräußert worden und firmiert seit Anfang 2026 unter dem Namen DMC Production Germany. Friedrichs prägte die positive Entwicklung des Unternehmens über mehr als ein Jahrzehnt hinweg maßgeblich und etablierte DMC Production Germany als verlässlichen Partner für nationale und internationale Produktionen. Unter seiner Führung entstanden langfristige Partnerschaften mit Kunden wie der Deutschen Telekom, DAZN und dem Bayerischen Rundfunk. Auch internationale Großereignisse wie Fußball-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften sowie zahlreiche TV-Produktionen für unterschiedliche Sender und Plattformen wurden unter seiner Verantwortung umgesetzt.

Ab sofort übernimmt Dr. Holger Enßlin die bisherigen Aufgabenbereiche von Jens Friedrichs und verantwortet die weitere Entwicklung des Unternehmens. Friedrichs selbst will sich nach seinem Ausscheiden neuen unternehmerischen und beruflichen Aufgaben widmen, dem Unternehmen jedoch weiterhin beratend verbunden bleiben.

©DMC Production Germany

Ab sofort übernimmt Dr. Holger Enßlin die bisherigen Aufgabenbereiche von Jens Friedrichs.

»Die vergangenen Jahre waren geprägt von Vertrauen, gemeinsamer Entwicklung und einem außergewöhnlich starken Teamgeist«, erklärt Friedrichs. Viele Erfolge seien nur durch das Engagement der Mitarbeitenden möglich gewesen.

Paul Heitmann, CEO der DMC International: »Jens hat DMC Production Germany über viele Jahre mit außergewöhnlichem Engagement und hoher Kompetenz geprägt. Gerade die vergangenen Jahre waren für das Unternehmen nicht immer einfach, umso bemerkenswerter ist es, mit welcher Ruhe, Verlässlichkeit und Leidenschaft Jens diese Herausforderungen gemeinsam mit dem Team gemeistert hat.«

Dr. Holger Enßlin: »Für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit möchte ich Jens herzlich danken. Ich freue mich sehr, dass Jens dem Unternehmen beratend verbunden bleibt. Für seine neuen unternehmerischen und beruflichen Aufgaben wünsche ich Jens von Herzen weiterhin viel Erfolg.«

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