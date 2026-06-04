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Kurz und knackig – KW 23/2026
Wertvoll: »Prüfungen« und Finanzierungen. Orbital: Frequenzen für EU-Nutzer sichern. Teuer: Milliardenschaden durch Piraterie. Weniger: Junge Kinogänger. Ende: Migrationsradio Cosmo.
Unternehmen
|Nach Mediashop (Österreich) ist ein weiterer Shopping-Kanal insolvent. 2001 als »RTL Shop« gegründet wurde das heutige Channel21 2008 an einen Investor verkauft, der bald weiterverkaufte. Die Sendungen wurden zum 31. Mai eingestellt.
Künstliche Intelligenz
|Präsident Trump forderte KI-Firmen per Erlass auf, ihre leistungsfähigsten Produkte »vor der Veröffentlichung freiwillig« den Ministerien für Krieg, Finanzen und Heimatschutz vorzulegen. Für die Prüfung sollen diese 30 Tage Zeit haben.
|Der Mutterkonzern von Google plant nach 2015 eine neue Kapitalsammlung über Aktienverkäufe, um mit frischen 80 Mrd. $ die Infrastruktur für KI zu finanzieren.
Broadcast
|Die deutsche TV-Forschung erweitert ihre Tests zur Erhebung von Nutzerdaten um die Erfassung des Rückkanals von HbbTV-Anwendungen.
|WeltN24 bleibt bis Dezember 2030 im kostenpflichtigen Paket FreenetTV über DVB-T2 HD empfangbar. Das vereinbarten der Newskanal und der Sendenetzer Media Broadcast.
Produktion
|Beim Cartoon Forum (Toulouse, 14.-17.9.2026) suchen 61 Animationsserien und 5 TV Trickspecials mit Hauptproduzenten aus 19 Ländern Europas nach Partnern, um die Finanzierung von zusammen 283,58 Mio. € (4,30 Mio. € pro Minute) zu sichern und die Produktion zu ermöglichen. Frankreich ist traditionell stark mit 32, Deutschland mit 5 Projekten vertreten.
Streaming
|Der Abstand neuer Staffeln von scripted Originalserien der großen Plattformen hat sich in fünf Jahren von 12 auf 21 Monate fast verdoppelt. Laut Ampere Analysis liege das am Trend zu aufwändigeren High End-Produktionen im Blockbuster-Style.
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
|Abräumer beim 22. Wettbewerbsjahrgang der Deutschen Filmpreise ist »In die Sonne schauen« als Bester Film und mit Lolas für Regie, Drehbuch, Bild- und Tongestaltung, Schnitt, Szenen-, Masken- und Kostümbild und die beste weibliche Nebenrolle.
|Die Filmförderungsanstalt meldet für 2025 23,4 Mio. (+8%) Kinogänger. Rund 31% (2024: 29%) der Deutschen waren demnach mindestens einmal im Kino. Jedoch wurden nur 3,8 (-4%) Tickets je Besucher verkauft. Der Besuch deutscher Produktionen wuchs um 35% auf 13,3 Mio, das Durchschnittsalter stieg um 1,4 auf 40,6 Jahre. Die Ticketkäufe gingen jedoch vor allem bei den 10- bis 19-Jährigen (-5%) und den 20- bis 29-Jährigen (-7%) zurück.
Radio, Audio
|Nur mit knapper Mehrheit bekam die WDR-Führung grünes Licht für das Neukonzept für 1Live, 1LiveDiggi und Cosmo. Cosmo, bisher orientiert auf Migranten, soll als 1Live Street auf die 20- bis 29-Jährigen Hiphop-Fans als »kulturell diverse, urban orientierte Zielgruppe« fokussieren. Die »interkulturelle Expertise der Sprachen-Teams (werde) stärker in den deutschsprachigen Programmen« verankert, fremdsprachliches auf digitale Inhalte in Arabisch, Farsi und Türkisch reduziert. Eine Initiative von Prominenten hatte den Erhalt der Integrationswelle gefordert.
Frequenzen
Medienpolitik
|Mit dem neuen Medien-Staatsvertrag für private Medien bekommt die Medienanstalt MABB neue Möglichkeiten zur Stärkung der Angebots- und Anbietervielfalt in Berlin und Brandenburg. Enthalten ist ein Rahmen für den Übergang von UKW zu DAB+.
Medienrecht, Gesetze, Urteile
|Illegales TV-Streaming von 7,7 Mio. Menschen verursachte 2025 einen Schaden von 2,4 Mrd. €. Laut TV-Piraterie-Studie 2025 des Privatfunk-Branchenverbandes sei das seit 2022 um 33% gestiegen. Dem Staat entgingen rund 542 Mio. € (+40%) an Steuern und Sozialabgaben.
Märkte, Studien, Statistiken
|85,3% der 1- bis 17-Jährigen nutzen täglich Bewegtbildangebote. Streaming und Social Media prägen die selbstbestimmte Nutzung, während der Fernseher Treffpunkt der Familie bleibe, so die »AGF Next Gen Videostudie 2026«.
|Eine neue Studie der EU-Medienforschung fasst »Steuerliche Anreize und Cash-Rebate-Systeme im audiovisuellen Sektor« zusammen. Der Vergleich nationaler Ansätze zeige erhebliche Unterschiede bei Verwaltung, Schwellenwerten, Obergrenzen, Berechenbarkeit und Monetarisierung. Der Erfolg einer Produktion hänge auch von Rechtssicherheit, unbürokratischen Abläufen, qualifizierten Arbeitskräften, Infrastruktur und einer langfristig kohärenten Politik ab.
Internationales
Personalia
|Die Programmleitung des zusammengelegten Jugendradios von SWR, SR und HR hat Max Lotter (SWR) übernommen. Die Standortleitungen übernahmen Monika Martino (HR) und Zlatin Nikov (SR) zum Sendestart am 1. Juni.
|Wolfgang Elsässer ist ab Juli Chief Consumer Officer der Schweizer Telco. Er folgt auf André Krause. Bei der CH Media TV AG folgt Malte Probst Elsässer als Geschäftsführer.
|Der auf KVM spezialisierte Hersteller erweiterte das Führungsteam. Neu ist Thomas Niessen als CEO, von Belden kommend, als zweiter Geschäftsführer neben Frank Breitenfelder, der seit April 2025 CFO und Geschäftsführer ist.
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