Kurz und knackig – KW 23/2026

Die Filmförderungsanstalt meldet für 2025 23,4 Mio. (+8%) Kinogänger. Rund 31% (2024: 29%) der Deutschen waren demnach mindestens einmal im Kino. Jedoch wurden nur 3,8 (-4%) Tickets je Besucher verkauft. Der Besuch deutscher Produktionen wuchs um 35% auf 13,3 Mio, das Durchschnittsalter stieg um 1,4 auf 40,6 Jahre. Die Ticketkäufe gingen jedoch vor allem bei den 10- bis 19-Jährigen (-5%) und den 20- bis 29-Jährigen (-7%) zurück.