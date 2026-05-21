Kurz und knackig – KW 21/2026

Cornelia Gröschel und Martin Brambach, Stars der Dresden-Tatorte, widersprachen der MDR-Darstellung von einer Drehpause aus finanziellen Gründen. Lang aufgebaute Strukturen würden zerstört »und die Menschen vor und hinter der Kamera … müssen sich natürlich um andere Projekte bemühen, um wie alle Menschen unsere Miete zu zahlen.« 70% des Budgets fließen in den Medienstandort Mitteldeutschland, bis zu 1.000 Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel, so die Schauspieler.