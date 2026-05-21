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Kurz und knackig – KW 21/2026
Meta: Massenentlassungen. Werbemarkt 2030: Kampf ums Wohnzimmer. TikTok: Europäisieren? TV-Empfang: IPTV und DVB-T2 gewinnen. MDR: Kritik an Krimi-Rotstift.
Unternehmen
Broadcast
|Kurz vor dem Stichtag der Übernahme durch RTL gelang Sky ein Coup mit Sportrechten: Der Vertrag mit der britischen Premier League wurde vorzeitig von 2028 bis zum Sommer 2031 verlängert.
Produktion
|Der 70. Eurovision Song Contest in Wien erreichte in Deutschland eine Quote von 46,8%, entsprechend durchschnittlich 8,935 Mio. Zuschauern. Die ARD meldet 2,8 Mio. Zugriffe auf die Livestreams via ARD Mediathek, eurovision.de, One und DasErste – das sind 0,5 Mio. mehr als 2025. Produziert wurde im Kinolook mit 24 Alexa35-Kameras.
Streaming
|Auch der Streamer von ProSiebenSat1 schickt jetzt Werbung, wenn die Nutzer einen Abruf pausieren lassen. Als erster Kunde lässt die Versicherung Cosmos Direkt vollformatige Standbilder einblenden.
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
|Das Filmfestival für nachhaltiges Leben unter Präsidentschaft von Dieter Kosslick findet zum 3. Mal vom 28. bis 31. Mai statt. In Potsdam bringt es das Kinopublikum, Filmschaffende und Wissenschaftler mit einem Filmprogramm und weiteren Veranstaltungen zusammen.
Radio, Audio
|Der internationale Lobbyverband stellt eine kostenlose Toolbox zur Verfügung, die politische Entscheider, Unternehmen, Regulierer usw. in weiteren Ländern bei der Einführung des terrestrischen Digitalradios mit DAB+ unterstützen soll. »Die digitale Migration ist keine Option – sie ist der einzige tragfähige Wachstumspfad für das Radio«, so World DAB.
Märkte, Studien, Statistiken
Medienpolitik, Medienwirtschaft
Vor Gericht
|Elon Musk verlor seine Milliarden $-Schadenersatzklage gegen den KI-Wettbewerber OpenAI (ChatGPT). Die Geschworenen sahen keinen Beweis für die Beschuldigung, OpenAI sei von dem Ziel des Gemeinwohls abgewichen, um Investoren zu bereichern.
|Staatsanwälte in Texas beschuldigen den Streaming-Primus der illegalen Sammlung von Nutzerdaten und über Techniken wie Autoplay junge Zuschauer süchtig zu machen. »Sie schauen Netflix. Netflix schaut sie«, zitieren Medien aus der Klageschrift.
Internationales
|Wiederum gab es Demos gegen den Plan der rechtspopulistischen Regierung, die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von Gebühren auf Steuern umzustellen, wodurch die Sender von Regierungsmehrheiten abhängig würden.
Personalia
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Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September
Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September
CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober
Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
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