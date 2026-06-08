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©Getty Images (über Eurosport)
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Rekordwerte für Eurosport mit French-Open-Finale

Alexander Zverev hat deutsche Sportgeschichte geschrieben und 30 Jahre nach Boris Becker ein Grand-Slam-Turnier der Herren gewonnen. Und auch für Warner Bros. Discovery Deutschland geht die Übertragung des Roland-Garros-Finals in die Geschichtsbücher ein.
©Getty Images (über Eurosport)

Eurosport erzielte mit dem Finale Rekordwerte.

Den über vierstündigen Tenniskrimi zwischen Alexander Zverev und Flavio Cobolli sahen bei Eurosport 1 im Schnitt 2,087 Mio. Zuschauer im Free-TV. In der werberelevanten Zielgruppe betrug der Marktanteil außergewöhnliche 17,7 Prozent, beim Gesamtpublikum stolze 14,2 Prozent. Der Spitzenwert der Live-Übertragung wurde kurz vor Matchende gemessen, als 2,8 Mio. Tennisfans vor dem Fernseher Eurosport sahen.

Eurosport katapultierte sich damit an die Spitzenposition der TV-Sender in Deutschland und auch aus Gesamt-Quotensicht wird der Finaltag in die Eurosport-Rekordbücher eingehen: Mit einem Tagesmarktanteil von 6,9 Prozent erzielte Eurosport den besten Tag der Sendergeschichte in Deutschland. Die fast 30 Jahre alte Bestmarke – als Jan Ullrich am 20. Juli 1997 bei der Tour das Gelbe Trikot in den Alpen verteidigte, letztendlich den Tour-de-France-Sieg holte und Eurosport damit einen Marktanteil von 5,2 Prozent (14-49) bescherte – wurde damit übertroffen.

©Warner Bros. Discovery

Jochen Gundel.

Jochen Gundel, Director Sports GSA bei Warner Bros. Discovery: »Wir haben in den vergangenen Jahren mit Alexander Zverev gezittert, gefeiert, gelitten – und so oft hat nur ein letzter Schritt gefehlt. Umso größer ist die Freude, dass es jetzt endlich geklappt hat. Diese Reise nicht nur bei Roland-Garros von Tag eins an begleiten zu dürfen, ist für uns bei Eurosport etwas ganz Besonderes. Die enorme Resonanz, ob im Streaming bei HBO Max und Discovery+ oder im TV bei Eurosport – mit dem historischen Sendetag und den Rekordquoten sowie als meistgesehener Sender während des Finals in ganz Deutschland – zeigt eindrucksvoll, wie sehr diese einzigartigen Sportmomente die Menschen bewegen. Ein riesiger Dank geht an unser herausragendes Produktionsteam, das diese Berichterstattung mit Leidenschaft und höchster Qualität Tag für Tag möglich macht und einmal mehr die Rolle von Eurosport als erste Adresse für Tennis in Deutschland unterstreicht.«

©Eurosport

Boris Becker freute sich als Experte bei Eurosport für Zverev.

Boris Becker feiert Grand-Slam-Sieger Alexander Zverev

Mit seinem Triumph tritt Zverev in die Fußstapfen von Boris Becker. Der Eurosport-Experte war bis Sonntag der letzte deutsche Grand-Slam-Sieger im Herren-Einzel. Bei Eurosport zitterte die Tennis-Legende als Co-Kommentator mit und würdigt nun seinem Nachfolger Alexander Zverev, der über 30 Jahre nach ihm wieder einen großen Titel für Deutschland holte.

©E. Gebhard

Roland-Garros wurde zum Schauplatz für Zverevs Triumph (Foto von Olympia in Paris).

»Die Bilder sprechen für sich«, freute sich Becker mit seinem ehemaligen Davis-Cup-Schützling: »Ein Lebenstraum geht in Erfüllung. Er kann das noch gar nicht glauben, was da passiert ist. Dafür hat er so lange so hart gearbeitet – die ganze Familie!«

Für Becker stand da bereits fest: Dieser Titel ist hochverdient. »Wenn es ein Spieler oben in der Weltrangliste verdient hat nach all den Jahren harter Arbeit, der Verzweiflung, der Enttäuschung – dann er! Er hat es mehr als verdient. Und das mit seiner Diabetes-Erkrankung, das geht eigentlich nicht. Das ist unglaublich. Ich bin sehr stolz auf ihn«, sagte der 58-Jährige, der selbst nie in Roland-Garros gewinnen konnte, exklusiv bei Eurosport.

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