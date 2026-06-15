25 Jahre SHM Broadcast

Der Münchner Broadcast-Distributor SHM Broadcast blickt auf 25 Jahre zurück. Alles begann mit dem klaren Blick auf software-basierte Produkte, als die Branche noch mehrheitlich auf klassische Hardware setzte. Im Mai 2001 gründete Jürgen Helscher SHM Broadcast in Forstinning bei München — mit einem Businessplan, einer Bankfinanzierung und der Überzeugung, dass die Zukunft der Broadcast-Technik der Software gehört.

Diese Wette ist aufgegangen. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums richtete Helscher persönliche Worte an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden, Partner und Lieferanten: »Gemeinsam haben wir viel erreicht, und ich freue mich auf alles, was noch vor uns liegt.«

SHM Broadcast bedient Kunden aus den Bereichen Broadcast, Satellit, Kabel und Telco mit Beratung, Vertrieb und Support. Das Unternehmen ist in der Branche fest verankert.

Zum 20-jährigen Jubiläum hatte film-tv-video.de ausführlich über die Geschichte des Unternehmens berichtet. Ein Blick zurück lohnt!