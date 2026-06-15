RTL Deutschland baut Führungsteam für Sky-Integration und KI-Transformation aus

RTL Deutschland besetzt mehrere Schlüsselpositionen neu und stärkt damit gezielt die Bereiche Transformation, Strategie und M&A. Im Mittelpunkt steht die bevorstehende Integration mit Sky sowie die konzernweite KI-Agenda.

Chief Transformation & AI Officer und Geschäftsführer Max Orgonyi verantwortet künftig den gesamten Zusammenschlussprozess mit Sky, die Transformations- und KI-Agenda sowie das M&A-Geschäft. An seiner Seite arbeiten Moritz von Nagel (SVP Portfolio Transformation) und Andreas Lang (SVP Business Transformation), beide von Sky kommend, sowie Antonia Lang (SVP Integration), die den Zusammenschluss bereits seit knapp einem Jahr vorbereitet. Jan Niklas Ries ergänzt das Team als Vice President AI. Als strategische Kernziele nennt RTL den Aufbau einer plattformübergreifenden Windowing-Logik, das Design einer voll integrierten Organisation sowie die Realisierung von 250 Millionen Euro jährlicher Synergien innerhalb von drei Jahren.

Die langfristige Unternehmensstrategie verantwortet Nicolas Schreiber als Senior Vice President Strategy. Er berichtet direkt an CEO Stephan Schmitter und ist fachlich an Orgonyi angebunden. Sein Fokus liegt auf neuen Partnerschaften, Wachstumsfeldern sowie den Bereichen Sport, Live Entertainment und neue Erlösmodelle.

CEO Stephan Schmitter sieht RTL durch den Zusammenschluss mit Sky in der Lage, mit den großen US-Plattformen auf Augenhöhe zu konkurrieren: »Wir bauen gezielt die Kompetenzen auf, die für die nächste Entwicklungsphase von RTL Deutschland entscheidend sind.«