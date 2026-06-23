KNHB und Sportway starten nationale KI-Videoplattform für Clubhockey

Der Königliche Niederländische Hockeyverband (KNHB) und Sportway NL haben eine langfristige Partnerschaft vereinbart, um ClubhockeyTV zu lancieren: eine nationale Videoplattform, die Clubhockey strukturell für Fans, Spieler, Trainer und Sponsoren sichtbar machen soll.

Kern des Projekts ist die flächendeckende Installation KI-gestützter Kameras in Hockeyclubs across der Niederlande. Die Clubs erhalten damit Zugang zu professioneller Medienproduktion – ohne eigene Investitionen in Kamera-Hardware, Streaming-Technologie oder operativen Aufwand. Sportway NL übernimmt die komplette technische und operative Umsetzung; für die Clubs ist die Teilnahme kostenlos.

Der Rollout startet in der Promotieklasse und wird anschließend auf alle Spielklassen ausgedehnt. Die Plattform ist in Hockey.nl integriert und über ClubhockeyTV direkt erreichbar – Zuschauer können Partien live verfolgen, Clubs stärken gleichzeitig die Bindung zu Mitgliedern und lokalen Partnern.

»Unser Ziel ist nicht einfach das Streamen von Spielen, sondern der Aufbau einer langfristigen Medieninfrastruktur für den niederländischen Hockey-Sport«, sagt Karl Breukink, CEO von Sportway NL. Daniel Franck, CEO der Sportway Media Group, verweist auf erfolgreiche Vorläuferprojekte in Australien und Neuseeland: »Die Niederlande haben die Clubstruktur und die Reichweite, um ein weltweites Leitbeispiel für Hockey zu werden.«

Sportway ist als Produktionsdienstleister im Bereich Live-Sport tätig und hat erst kürzlich mit Broadcast Solutions Studio Automated übernommen, um KI-gestützte Sportproduktion voranzutreiben.