Special Olympics Nationale Spiele Saarland 2026

Fans können die Wettbewerbe und Höhepunkte der Spiele bundesweit live im Fernsehen, per Stream und über digitale Kanäle verfolgen.

Möglich macht dies die Medienallianz von Special Olympics Deutschland. Die Medienpartner ARD, Bild, DAZN, Deutsche Telekom mit MagentaTV, ProSiebenSat.1, RTL, Sky und ZDF begleiten die Nationalen Spiele mit umfangreicher Berichterstattung und Live-Angeboten.

Eröffnungsfeier live aus dem Ludwigsparkstadion

Die feierliche Eröffnung der Nationalen Spiele wird am Montag, 15. Juni, ab 20:15 Uhr live aus dem Ludwigsparkstadion Saarbrücken übertragen. Die Eröffnungsfeier verbindet das Special Olympics Zeremoniell mit Musik, Showelementen und dem Empfang der Delegationen. Ein besonderer Höhepunkt ist das Eintreffen der Special Olympics Flamme im Stadion.

Live im Fernsehen, ab 20:15 Uhr:

Saarländischer Rundfunk

Hessischer Rundfunk

Sky

Live im Stream, ab 20:15 Uhr:

Sportschau.de

DAZN

JOYN

RTL+

MagentaTV Moments

3×3 Basketball live bei Sky

Auch sportlich kommen Zuschauer_innen auf ihre Kosten: Sky überträgt die Wettbewerbe im 3×3 Basketball sowohl im Fernsehen als auch im Stream.

Übertragungszeiten

Mittwoch, 17. Juni: 14:00 bis 17:00 Uhr

Donnerstag, 18. Juni: 16:00 bis 19:00 Uhr

Freitag, 19. Juni: 17:00 bis 20:00 Uhr

Umfangreiche Berichterstattung in der gesamten Woche

Darüber hinaus berichten die Partner der Medienallianz und weitere Medienhäuser in Nachrichten-, Sport- und Magazinformaten über die Nationalen Spiele. Geplant sind Beiträge unter anderem in der Bild, im SAT.1-Frühstücksfernsehen, in den ARD- und ZDF-Morgen- und Mittagsmagazinen, bei Sky Sport News, in der Sportschau, bei Sat.1 News und RTL News sowie in weiteren Formaten der beteiligten Medienpartner.