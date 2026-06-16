Anzeige

©Special Olympics Deutschland, Sascha Klahn
Productions

Special Olympics Nationale Spiele Saarland 2026

Vom 15. bis 20. Juni 2026 finden die »Special Olympics Nationalen Spiele Saarland 2026« statt. Mehr als 4.300 Athlet_innen treten in 27 Sportarten bei Deutschlands größtem inklusiven Multisport-Event für Menschen mit geistiger Behinderung an.

©Special Olympics, Tilo WiedensohlerFans können die Wettbewerbe und Höhepunkte der Spiele bundesweit live im Fernsehen, per Stream und über digitale Kanäle verfolgen.

Möglich macht dies die Medienallianz von Special Olympics Deutschland. Die Medienpartner ARD, Bild, DAZN, Deutsche Telekom mit MagentaTV, ProSiebenSat.1, RTL, Sky und ZDF begleiten die Nationalen Spiele mit umfangreicher Berichterstattung und Live-Angeboten.

Eröffnungsfeier live aus dem Ludwigsparkstadion

Die feierliche Eröffnung der Nationalen Spiele wird am Montag, 15. Juni, ab 20:15 Uhr live aus dem Ludwigsparkstadion Saarbrücken übertragen. Die Eröffnungsfeier verbindet das Special Olympics Zeremoniell mit Musik, Showelementen und dem Empfang der Delegationen. Ein besonderer Höhepunkt ist das Eintreffen der Special Olympics Flamme im Stadion.

©Special Olympics Deutschland, Sascha Klahn

Live im Fernsehen, ab 20:15 Uhr:
Saarländischer Rundfunk
Hessischer Rundfunk
Sky

Live im Stream, ab 20:15 Uhr:
Sportschau.de
DAZN
JOYN
RTL+
MagentaTV Moments
3×3 Basketball live bei Sky

Auch sportlich kommen Zuschauer_innen auf ihre Kosten: Sky überträgt die Wettbewerbe im 3×3 Basketball sowohl im Fernsehen als auch im Stream.

©Special Olympics Deutschland, Annegret HilseÜbertragungszeiten

Mittwoch, 17. Juni: 14:00 bis 17:00 Uhr
Donnerstag, 18. Juni: 16:00 bis 19:00 Uhr
Freitag, 19. Juni: 17:00 bis 20:00 Uhr

Umfangreiche Berichterstattung in der gesamten Woche

Darüber hinaus berichten die Partner der Medienallianz und weitere Medienhäuser in Nachrichten-, Sport- und Magazinformaten über die Nationalen Spiele. Geplant sind Beiträge unter anderem in der Bild, im SAT.1-Frühstücksfernsehen, in den ARD- und ZDF-Morgen- und Mittagsmagazinen, bei Sky Sport News, in der Sportschau, bei Sat.1 News und RTL News sowie in weiteren Formaten der beteiligten Medienpartner.

LiveSpecial OlympicsSport
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©NEP GermanyEishockey-WM 2026: NEP Germany produziert 18 Spiele remote aus München © ZDFARD und ZDF übertragen 60 Spiele der Fußball-WM 2026 ©Special OlympicsSpecial Olympics World Winter Games 2025 Special Olympics World Games in Berlin

Anzeige

Most Popular

©Sas Kaykha

Teltec: Entlassungen in Hamburg

Praxistest: DJI Osmo Pocket 4

©Sas Kaykha

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1

©Eurosport

Roland-Garros 2026 bei WBD: 10.000 Stunden Tennis auf allen Plattformen

©Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom vereinbart umfangreiche Lizenz-Pakete mit Medienpartnern zur WM 2026

©Broadcast Solutions

Broadcast Solutions liefert UHD-Ü-Wagenflotte an TRT

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1

Praxistest: DJI Osmo Pocket 4
Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Imaging World

Das Festival für Foto, Film und Content Creation.
Nürnberg
2. bis 4. Oktober

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

FKTG-Fachtagung 2026

FKTG-Fachtagung 2026.
Wuppertal
10. bis 12. November

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved