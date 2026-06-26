Adobe übernimmt Topaz Labs – KI-Bildverbesserung kommt in Creative Cloud

Adobe hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Topaz Labs unterzeichnet, einem auf KI-basierte Video- und Bildverbesserung spezialisierten Unternehmen.

Topaz Labs ist bekannt für professionelle Werkzeuge zum Upscaling, Schärfen, Entrauschen, Stabilisieren und zur Frame-Interpolation – Funktionen, die in Workflows aus realem Footage und KI-generiertem Material zunehmend unverzichtbar sind.

Im Mittelpunkt der Akquisition steht auch die proprietäre Neurostream-Technologie von Topaz Labs, die rechenintensive KI-Modelle lokal auf Consumer-Geräten lauffähig macht – bislang war das oft nur Cloud-seitig oder auf High-End-Systemen möglich.

Nach dem Closing sollen Topaz-Labs-Technologien in Adobe Firefly, die Firefly Services sowie in Creative-Cloud-Anwendungen wie Premiere und Photoshop integriert werden.

Die bestehenden Standalone-Produkte von Topaz Labs bleiben weiterhin verfügbar; CEO Eric Yang wird das Team weiterhin leiten.

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet.