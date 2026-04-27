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Adobe bringt KI-Agenten in die Creative Cloud

Firefly AI Assistant startet in die Public Beta – und soll Multi-App-Workflows auf einfache Chat-Prompts reduzieren.

©NonkonformDer Assistent eröffnet eine neue Möglichkeit, in Adobe Firefly kreativ zu arbeiten: Kreative können mit eigenen Worten beschreiben, was sie erstellen möchten, während der Assistent mehrstufige Arbeitsabläufe über verschiedene Creative Cloud-Anwendungen hinweg koordiniert, darunter Photoshop, Lightroom, Premiere, Firefly und weitere, um diese Ideen zum Leben zu erwecken.

©AdobeDas Prinzip: Nutzer beschreiben in natürlicher Sprache, was sie erstellen wollen. Der Assistent übernimmt dann die Ausführung über Photoshop, Lightroom, Premiere und weitere Apps hinweg.  Für einen schnellen Einstieg bietet Adobe vorgefertigte »Creative Skills« – Workflow-Templates für häufige Aufgaben wie Batch-Bildbearbeitung, Portrait-Retusche oder die Erstellung von Produkt-Mockups. Parallel dazu arbeitet Adobe daran, seine Profi-Tools auch in Third-Party-KI-Modelle zu integrieren – darunter Anthropic Claude.

Mit dem Firefly KI-Assistenten können Kreative konkret:

  • Anweisungen in produktionsreife Ergebnisse umwandeln – die gewünschten Ergebnisse beschreiben, z. B. die Erstellung von Social-Media-Inhalten aus einem Produktfoto oder die Erstellung eines Moodboards anhand eines Briefings, und der Assistent führt die Schritte in den Kreativ-Apps von Adobe aus, um ein einsatzbereites Ergebnis zu liefern
  • Die professionellen Tools von Adobe nutzen – mit der Einführung der Beta-Version wird der Assistent in der Lage sein, auf über 60 leistungsstarke, professionelle Tools aus der Creative Suite von Adobe zurückzugreifen, darunter Auto-Farbe, Generatives Füllen, Hintergrund entfernen, Vektorisieren, Presets und mehr
  • Format- und Asset-übergreifend arbeiten – in einem einzigen Arbeitsablauf Fotos, Videos und Designs bearbeiten und vom ersten Konzept bis zum fertigen Ergebnis gelangen, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen
  • Projekte mit Creative Skills schnell starten – vorgefertigte Workflows für gängige Aufgaben wie die Stapelverarbeitung von Fotos, die Retusche von Porträts, die Erstellung von Varianten für soziale Medien und das Entwerfen von Produkt-Mockups
  • Bei jedem Schritt die Kontrolle behalten – ansehen, was der Assistent gerade tut, und jederzeit verfeinern, umlenken oder selbst die Kontrolle übernehmen

Die Public Beta steht Kunden mit Creative Cloud Pro sowie bezahlten Firefly-Plänen zur Verfügung. Während der Betaphase erhalten berechtigte Nutzer täglich kostenlose Generative Credits für den Assistenten.

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