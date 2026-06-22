Anzeige

©Adobe
Equipment

Adobe Creative Agents: KI-Schaltzentrale für Firefly und Creative Cloud

Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign und Frame.io erhalten KI-Assistenten in der Public Beta. Adobe positioniert seinen Creative Agent damit als verbindende Steuerungsebene über alle Phasen der kreativen Produktion hinweg.

Adobe erweitert die agentenbasierten Funktionen seines Creative Agent deutlich. Die Technologie koordiniert künftig mehrstufige Arbeitsabläufe sowohl in Firefly als auch in zentralen Creative-Cloud-Anwendungen – Nutzer_innen beschreiben das gewünschte Ergebnis, der Assistent übernimmt die Ausführung im Hintergrund.

©Adobe

KI-Agenten sollen zur Schaltzentrale für Workflows werden.

KI-Assistent in Firefly: neue Werkzeuge für Marken und Video

Der KI-Assistent in Firefly bekommt vier neue Funktionen: Aus Stilbeschreibung, Markenname und Farbpalette generiert er komplette Marken-Kits inklusive Logo. Produktfotos lassen sich in kurze, produktionsreife Videos mit Beleuchtung, Bewegung und Ton verwandeln. Eine Quick-Cut-Funktion fügt Videoclips automatisch zu einem Rohschnitt zusammen, abgestimmt auf Dialog, Narration oder Bildsprache. Und aus Storyboards generiert der Assistent direkt Videos. Hinzu kommen lernfähige Personalisierung sowie die Möglichkeit, Mitwirkende zur Prüfung von Arbeiten direkt im Assistenten einzuladen.

©Adobe

KI-Agent in Premiere.

Parallel zeigt Adobe eine private Beta des überarbeiteten Firefly-KI-Studios: Erstellung und Bearbeitung laufen künftig in einer Oberfläche zusammen. Über »Elements“ lassen sich Charaktere, Schauplätze und Objekte für konsistente Wiederverwendung über mehrere Generierungen hinweg speichern, »Projects« bündelt Assets und kreativen Kontext über Firefly und Creative Cloud hinweg.

Creative Cloud: KI-Assistenten in fünf Flaggschiff-Apps

Größere Neuerung für Profis: Adobe bringt anwendungsspezifische KI-Assistenten auf Basis des Creative Agent als Public Beta in Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign und Frame.io. In After Effects läuft die Funktion als private Beta.

  • Premiere übernimmt Vorbereitungsarbeit wie Asset-Sortierung, Stapel-Umbenennung von Clips, das Erkennen von Interviewfragen, Marker-Setzung und einen ersten Schnitt-Entwurf.
  • Photoshop setzt Anweisungen wie Hintergrundtausch, plattformgerechtes Resizing oder Ebenen-Organisation automatisch auf ganze Bilder um, bearbeitbar im Anschluss.
  • Illustrator übernimmt mehrstufige Produktionsaufgaben: etwa 50 versionierte Dateien aus einer Tabelle generieren, Ebenen dokumentweit neu ordnen oder eine Preflight-Prüfung auf Farbmodus-Fehler und fehlende Schriften vor dem Druck.
  • InDesign aktualisiert Layouts nach Einfügen einer Marken-PDF oder Öffnen einer Vorlage – inklusive Textanpassung, Formatierung und Druckreife-Check.
  • Frame.io organisiert auf Basis eines Briefings Drehmaterial, sammelt Feedback über Revisionsstände und generiert B-Roll, alles im Projekt selbst.
©Adobe

So soll man in Premiere künftig arbeiten (lassen).

Reichweite über Drittplattformen

Adobes Kreativwerkzeuge sind inzwischen auch außerhalb der eigenen Apps nutzbar – über ChatGPT, Claude, Microsoft 365 Copilot, künftig auch Google Gemini und Slack. Laut Adobes aktuellem Creators‘ Toolkit Report, einer Befragung von mehr als 16.000 Kreativen weltweit, bezeichnen 75 Prozent kreative KI bereits als festen oder unverzichtbaren Bestandteil ihrer Arbeit. 85 Prozent bestehen jedoch darauf, dass die finale kreative Entscheidung bei ihnen bleibt.

Verfügbarkeit

Die neuen Firefly-Assistent-Funktionen stehen ab sofort in der Firefly-Web-App bereit. Das überarbeitete Firefly-KI-Studio ist über eine Warteliste als private Beta zugänglich. Die KI-Assistenten in Premiere, Photoshop, Illustrator, Frame.io und InDesign laufen ab sofort als Public Beta, in After Effects als private Beta.

AdobeArtificial Intelligence
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©AdobeAdobe Creative Cloud mit neuen KI-Funktionen ©AdobeAdobe bringt KI-Agenten in die Creative Cloud ©AdobeAdobe: Neue KI-Tools für Photoshop und Firefly ©AdobeNeue Video- und Soundfunktionen für Adobe Firefly

Anzeige

Most Popular

©Sas Kaykha

Teltec: Entlassungen in Hamburg

©Valeria Mezentseva, Suspilne Ukraine. Arte GEIE

Europiano – ein musikalisches Großereignis auf Arte

©Sas Kaykha

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1

©Sony

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

©Broadcast Solutions

Broadcast Solutions liefert UHD-Ü-Wagenflotte an TRT

©Cinegate

Cinegate stellt Geschäftsbetrieb ein

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1
Praxistest: DJI Osmo Pocket 4
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Imaging World

Das Festival für Foto, Film und Content Creation.
Nürnberg
2. bis 4. Oktober

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

FKTG-Fachtagung 2026

FKTG-Fachtagung 2026.
Wuppertal
10. bis 12. November

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved