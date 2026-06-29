TVN erhält Rahmenvereinbarung für Videodienstleistungen

TVN wird zukünftig Realbildvideos, Image-Spots, Erklärfilme, Mitarbeiter-Portraits, Produktfilme, Dokumentationen und Presenter realisieren sowie die Aufzeichnung von Reden, Statements und Pressekonferenzen technisch umsetzen. Über das Kaufhaus des Bundes – eine elektronische Einkaufsplattform für Behörden und Einrichtungen des Bundes – können diese Leistungen von 36 »Bedarfsträgern« abgerufen werden.

Dazu zählen unter anderem das Bundeskriminalamt, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie das Bundesministerium des Innern selbst.

Ziel der Rahmenvereinbarung ist es, die 36 »Bedarfsträger« bei der Konzeption und Produktion von Videos zu unterstützen, als konkrete Einzelmaßnahmen im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und als Teil kleinerer Kommunikationskampagnen.

Die Kreativ- und Contentagentur TVN Corporate Media und der technische Dienstleister TVN Production konnten sich in der europaweiten Ausschreibung gegen 13 Mitbewerber durchsetzen.

»Ich freue mich sehr, dass wir das Beschaffungsamt des BMI nicht nur durch unsere Leistungsstärke, sondern auch mit einem überzeugenden Kreativkonzept für uns begeistern konnten. Wir freuen uns auf viele interessante Themen und Projekte«, sagt Katharina Weber-Verlinden, Geschäftsführerin von TVN Corporate Media.

»Wir freuen uns außerordentlich über den Zuschlag und das damit verbundene Vertrauen in unsere Leistungsfähigkeit«, so TVN Group-CEO Markus Osthaus zur Rahmenvereinbarung mit dem Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern. »Für einen Auftrag dieser Größenordnung braucht es vielseitige und umfangreiche Kompetenzen – ein Portfolio, das die Unternehmen der TVN Group bieten!«