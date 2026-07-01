Mediatec wird 35

Wer die Kölner Medienwirtschaft kennt, kennt Mediatec. Seit 35 Jahren ist das Unternehmen in der Widdersdorfer Straße Anlaufstelle für Broadcast-Profis, Kameraleute und Hochschulen — als Systemhaus, das Beratung, Vertrieb und Service unter einem Dach vereint. Gegründet 1991 von Ulrich Mau und Roland Heisterkamp, ist Mediatec heute ein Familienbetrieb im wörtlichsten Sinne: Die Kinder Thomas und Annika Mau haben die Geschäftsführung übernommen.

Gemeinsam setzen sie auf Kontinuität — und investieren gezielt in Teamentwicklung und Systemintegration.

Generationswechsel mit Anlauf

Offiziell ist die Übergabe keine Überraschung — sie war seit Jahren geplant und wurde schrittweise vollzogen. Thomas Mau, der offiziell bereits seit 2022 in der Geschäftsführung aktiv ist, verantwortet das operative Geschäft und den Vertrieb. Annika Mau stieß im Januar 2025 dazu und übernimmt Administration, Finanzen und Personal. Nicola Mau, die älteste Tochter des Gründers, komplettiert das Familienunternehmen und betreut seit vielen Jahren erfolgreich den Bereich Online- und Offline-Content sowie die Eventplanung.

Doch auch Ulrich Mau bleibt dem Unternehmen weiterhin als Berater erhalten, ebenso wie andere erfahrene Kollegen, die offiziell in den Ruhestand gegangen sind. »Das Fachwissen, das in der Branche verloren geht, ist enorm. Wir versuchen das warm zu halten«, sagt Thomas Mau. Ein bewusstes Gegenmodell zum Erfahrungsverlust, der sich laut Thomas Mau »wirklich überall« bemerkbar macht.

Systemgeschäft als Wachstumspfeiler

Während das Online-Geschäft in den vergangenen Jahren organisch gewachsen ist — der Anteil am Gesamtumsatz liegt inzwischen bei rund 40 Prozent, gegenüber 25 Prozent vor fünf Jahren — hat Mediatec zuletzt bewusst in den Bereich Systemintegration investiert. Zwei neue Mitarbeiter wurden ins Projektteam geholt.

Das Timing war gut: Kurz nach dem Teamaufbau gingen drei größere Systemintegrationsaufträge gleichzeitig ein — darunter ein Projekt für die TU Dortmund.

Um die Marktposition weiter zu stärken, beteiligt sich Mediatec regelmäßig an bundesweiten Ausschreibungen von öffentlichen Institutionen und Hochschulen. Aber auch der Corporate Bereich spielt seit Jahren eine wichtige Rolle.

Showroom und Service

Was vor fünf Jahren noch eine offene Frage war — braucht es den Showroom noch? — hat sich inzwischen eindeutig beantwortet: ja.

Mediatec hat den Ausstellungsraum in der Zwischenzeit modernisiert, die Ladentheke erneuert und das Sortiment gezielt in Richtung professioneller Broadcast-Technik erweitert.

»Wir wollen Kunden mit unserem Showroom inspirieren«, sagt Thomas Mau, »und auch jene ansprechen, die mit komplexeren Anfragen kommen«. Der Wunsch, Produkte vor dem Kauf anfassen und testen zu können, ist offenbar ungebrochen.

Ähnliches gilt für den Reparaturservice — wenn auch mit Einschränkungen. Für Hersteller wie Sony, Panasonic, Canon und Sachtler führt Mediatec weiterhin eigene Reparaturen durch. Bei Marken wie DJI oder Blackmagic hingegen fordern die Hersteller inzwischen die Einsendung direkt ins Werk — eigene Werkstattreparaturen sind nicht mehr vorgesehen. Mediatec übernimmt in diesen Fällen die Abwicklung für die Kunden.

Dennoch: Mediatec sucht Mitarbeitende für den Reparaturservice.

Marktlage

Die Insolvenz von Teltec hat den Markt zuletzt durchgeschüttelt. Mediatec bekommt das indirekt zu spüren:Einzelne Kunden, die sich umorientieren, kommen nun nach Köln. »Wir werden uns darauf nicht ausruhen«, stellt Thomas Mau klar. Das Familienunternehmen denkt in langen Zyklen.

Team und Werte

Mit aktuell 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Mediatec leicht gewachsen. Rund die Hälfte des Teams ist unter 40 — eine Altersstruktur, die Thomas Mau sichtlich zufriedenstellt. » Ich werde alles daransetzen, dass dieses tolle Team noch weiter zusammenwächst und jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Ich freue mich darauf, sie auf diesem Weg zu begleiten und sie dabei zu unterstützen, ihre beruflichen wie auch persönlichen Ziele zu erreichen.«

Neben fachlicher Kompetenz legen die Geschwister heute bewusst einen Fokus auf gemeinsame Werte im Unternehmen: Kundenorientierung, Flexibilität, gegenseitige Förderung. »Wir sprechen mittlerweile alle eine Sprache, und das ist für unsere Weiterentwicklung entscheidend«, sagt Thomas Mau.

Jubiläums-Gin

Zum 35jährigen Jubiläum hat Mediatec einen eigenen Gin kreiert, den das Unternehmen als klassisch, stark und individuell beschreibt. »Wir wollten mit der Geschmacksrichtung eine Verbindung zu dem schaffen, was uns als Unternehmen ausmacht« sagt Annika Mau. Ab Juli wird der Gin über eine besondere Aktion erhältlich sein.

Mediatec hat nach 35 Jahren eine klare Vorstellung davon, was es sein will — und was nicht.