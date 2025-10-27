Rekordbesuch bei der Mediatec Hausmesse 2025

Mediatec zieht mit erweitertem Programm und Master Classes mehr Besucher denn je an.

Die Mediatec Broadcast-Hausmesse am 1. Oktober war ein voller Erfolg«, bilanzierrt Nicola Mau, Online Content Manager bei Mediatec. In diesem Jahr gab es noch mehr Anmeldungen und Besucher als in den Vorjahren.

Rund 40 Hersteller präsentierten ihre neuesten Technologien und Lösungen rund um Video-, Audio- und Studiotechnik.

Erstmals wurden ergänzend zur klassischen Ausstellungsfläche auch Master Classes angeboten – unter anderem von renommierten Marken wie DJI, Nikon, Sennheiser, Panasonic und Riedel. Das neue Format stieß auf durchweg positive Resonanz und bot interessierten Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit zur vertieften Auseinandersetzung mit aktuellen Technologien und Anwendungen.

Die große Beteiligung unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltung als Plattform für Austausch, Networking und Produktneuheiten.

Nicola Mau betont: »Was die Hausmesse besonders macht, ist die persönliche Atmosphäre: Das familiäre Umfeld und der direkte Kontakt zwischen Besuchern, Kunden und Ausstellern werden seit Jahren geschätzt – und tragen wesentlich zum Erfolg der Veranstaltung bei.«

Die Planungen für die Hausmesse beginnen traditionell lange im Voraus.

Bereits ein Jahr vor dem Veranstaltungstermin wird mit der Organisation begonnen, ab dem Frühjahr nimmt die Vorbereitung dann deutlich an Fahrt auf. Der reibungslose Ablauf am Messetag ist das Ergebnis vieler Monate intensiver Arbeit – und zugleich Ansporn für die kommende Ausgabe.