Mediatec Broadcast Hausmesse 2025

Am 1. Oktober richtet Mediatec seine bekannte Broadcast Hausmesse aus und präsentiert viele IBC-Neuheiten vor Ort in Köln.

Als einer der führenden Anbieter in der Broadcast-Branche präsentiert Mediatec gemeinsam mit renommierten Herstellern die neuesten Entwicklungen, Technologien und Lösungen rund um Video-, Audio- und Studiotechnik.

Das erwartet die Besuchenden:

Neuheiten der IBC 2025

Produkt-Highlights des Jahres

Exklusive Masterclass Slots (kostenlos)

Direkter Austausch mit den Herstellern und unserem Vertriebsteam

Ein einzigartiges Ambiente

Exzellente Fingerfood-Köstlichkeiten

Und vieles mehr!

MasterClass Angebote (Anmeldung erforderlich):

11:00 – 11:20 Uhr: Riedel => Anmeldung

12:00 – 12:20 Uhr: DJI => Anmeldung

13:00 – 13:20 Uhr: Panasonic => Anmeldung

14:00 – 14:20 Uhr: Sennheiser => Anmeldung

15:00 – 15:20 Uhr: Nikon => Anmeldung

Änderungen vorbehalten!

Nutzen Sie die großartige Gelegenheit, innovative Produkte kennenzulernen, an Live-Demonstrationen teilzunehmen und sich mit unseren Experten sowie Branchenkollegen auszutauschen.

Um die Teilnahme an unserer Hausmesse optimal planen zu können, bitten wir Sie, ein kostenloses Ticket zu buchen. Dies hilft uns, einen Überblick darüber zu erhalten, wie viele Teilnehmer wir erwarten können.

Genießen Sie eine einzigartige Atmosphäre mit persönlichem Touch.

Mediatec freut sich darauf, Sie am 01. Oktober begrüßen zu dürfen.

Auszug aus dem Ausstellerverzeichnis