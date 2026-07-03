Blackmagic_Leader_2026_07

Anzeige

©Boris FX
Business

Boris FX übernimmt iZotope: Bild und Ton künftig unter einem Dach

Boris FX holt sich mit iZotope einen Audioanbieter ins Haus. Die Macher von RX und Ozone werden Teil des Unternehmens – an den bestehenden Tools soll sich nichts ändern, verspricht Boris-FX-Gründer Boris Yamnitsky.

Boris FX erweitert sein Portfolio um einen der bekanntesten Namen der professionellen Audiobearbeitung: iZotope. Das Unternehmen steht hinter RX, dem in der Postproduktion vielfach genutzten Reparatur-Tool für Dialogaufnahmen, sowie Ozone, einer verbreiteten Lösung für Mastering. Dazu kommen Werkzeuge für Mixing, Vocal-Processing und Metering.

©Boris FX

Boris FX holt sich mit iZotope ein Schwergewicht der Audiobranche ins Haus.

Für Boris FX ist es der bislang bedeutendste Zukauf in einer Reihe von Übernahmen, zu der in den vergangenen zehn Jahren bereits Imagineer, GenArts und Silhouette zählten. Gründer Boris Yamnitsky verweist in einem offenen Brief an die Community auf die gemeinsame Historie beider Firmen: 2019 wurden iZotope für RX und Boris FX für Sapphire, Mocha Pro und Silhouette mit dem Engineering Emmy Award ausgezeichnet.

Am Kernangebot von Boris FX ändert die Übernahme laut Yamnitsky nichts. Sapphire, Continuum, Mocha Pro, Silhouette und SynthEyes würden weiterentwickelt, das Unternehmen orientiere sich nicht von VFX und Videobearbeitung weg, sondern erweitere seine Mission auf die Audioseite der Postproduktion. Beide Firmen setzen zudem auf KI-gestützte Werkzeuge – ein Feld, auf dem sich Boris FX durch die Bündelung der Expertise mehr Tempo bei der Produktentwicklung verspricht.

Boris FX firmiert künftig als Anbieter, der sowohl Bild- als auch Tonwerkzeuge für die professionelle Postproduktion unter einem Dach vereint.

Boris FXiZotopeUnternehmen
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

T-Motion debütiert unter dem Dach von EVS Alle unter einem Dach mit Grass Valley ©Borix FXBoris FX übernimmt Vegas Pro, Sound Forge und Acid Pro von Magix Leader künftig im Vertrieb bei SHM Broadcast
Aja_Rec_2026_07

Anzeige

Most Popular

©ARD

WM 2026: ARD und ZDF im Remote-Modus

©Valeria Mezentseva, Suspilne Ukraine. Arte GEIE

Europiano – ein musikalisches Großereignis auf Arte

©Sas Kaykha

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1

MagentaTV: Die WM schläft nie – die Regie auch nicht

©Sony

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense 4: Phishing im Mediensektor

Top 25 of the year
Lawo_Rec_2026_07

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

IBC_Rec_2026

Anzeige

Aja_Leader_2026_07

Anzeige

Sponsoren

Tests

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1
Praxistest: DJI Osmo Pocket 4
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Imaging World

Das Festival für Foto, Film und Content Creation.
Nürnberg
2. bis 4. Oktober

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

FKTG-Fachtagung 2026

FKTG-Fachtagung 2026.
Wuppertal
10. bis 12. November

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Women in Motion

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved