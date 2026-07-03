Boris FX übernimmt iZotope: Bild und Ton künftig unter einem Dach

Boris FX erweitert sein Portfolio um einen der bekanntesten Namen der professionellen Audiobearbeitung: iZotope. Das Unternehmen steht hinter RX, dem in der Postproduktion vielfach genutzten Reparatur-Tool für Dialogaufnahmen, sowie Ozone, einer verbreiteten Lösung für Mastering. Dazu kommen Werkzeuge für Mixing, Vocal-Processing und Metering.

Für Boris FX ist es der bislang bedeutendste Zukauf in einer Reihe von Übernahmen, zu der in den vergangenen zehn Jahren bereits Imagineer, GenArts und Silhouette zählten. Gründer Boris Yamnitsky verweist in einem offenen Brief an die Community auf die gemeinsame Historie beider Firmen: 2019 wurden iZotope für RX und Boris FX für Sapphire, Mocha Pro und Silhouette mit dem Engineering Emmy Award ausgezeichnet.

Am Kernangebot von Boris FX ändert die Übernahme laut Yamnitsky nichts. Sapphire, Continuum, Mocha Pro, Silhouette und SynthEyes würden weiterentwickelt, das Unternehmen orientiere sich nicht von VFX und Videobearbeitung weg, sondern erweitere seine Mission auf die Audioseite der Postproduktion. Beide Firmen setzen zudem auf KI-gestützte Werkzeuge – ein Feld, auf dem sich Boris FX durch die Bündelung der Expertise mehr Tempo bei der Produktentwicklung verspricht.

Boris FX firmiert künftig als Anbieter, der sowohl Bild- als auch Tonwerkzeuge für die professionelle Postproduktion unter einem Dach vereint.