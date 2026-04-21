T-Motion debütiert unter dem Dach von EVS

Auf der NAB ist das gesamte T-Motion-Sortiment von EVS zu sehen:

• Der sechsachsige Kameraarm Arcam

• die bewegliche Plattform OmniGlide

• der Roboter-Jib Telescope

• das Schienensystem TeleGlide

• die Hubsäule Televator

• das Cablecam-System XFly.

Zudem präsentiert EVS die einheitliche Orchestrierungsebene Choreon, die darauf ausgelegt ist, T-Motion-Systeme nahtlos in das Live-Produktions-Ökosystem von EVS zu integrieren.

Kern des Choreon-Systems ist eine einheitliche Oberfläche, die PTZ-Kameras, Roboterköpfe, Tracks, Kräne, Rovers, Jibs, Gyro-Systeme und das Cablecam-System unter einem Dach zusammenführt – und damit auch Geräte von Drittanbietern einschließt.

Wo Operatoren bisher separate Interfaces für jeden Gerätetyp benötigten, steuert Choreon nun alle Systeme simultan aus einem einzigen Workflow. Parameter wie Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bewegungskurven sind geräteübergreifend standardisiert: Einmal eingestellt, gilt das gleiche Control-Feel für das gesamte Setup.

KI-gestützte Funktionen wie automatisches Framing, oder Pfadplanung und mehr.

Integrierte Sicherheitsmechanismen mit konfigurierbaren Sicherheitszonen und hardware- wie softwareseitigen Stopp-Mechanismen sollen den Betrieb in Nähe von Crew, Talent und Publikum absichern.

Anwendungsfelder reichen von Broadcast und Live-Sport über Studio- und Entertainment-Produktionen bis zu immersiven Umgebungen wie AR, VR und XR.