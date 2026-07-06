RTL Deutschland stellt Technologieorganisation neu auf

Patrick Sturm übernimmt als Executive Vice President Technology die Verantwortung für die neu aufgestellte Technologieorganisation. Der 55-Jährige war zuletzt als Chief Technology Officer Sky Deutschland tätig und hat dort maßgeblich die Transformation der Kundenplattformen vorangetrieben. Er berichtet direkt an Andreas Fischer, Chief Operating Officer (COO) von RTL Deutschland.

In seiner neuen Funktion verantwortet Patrick Sturm die Technologieorganisation von RTL Deutschland. Zu seinen Aufgaben in dieser Funktion gehört die Zusammenführung der Technologieplattformen von Infrastruktur über Playout, Streaming, CRM bis hin zu Data und AI enablement. Ziel ist es, die technologischen Stärken von RTL und Sky zu vereinen und Innovationen schneller in die Organisation zu bringen.

Mit der neuen Organisation will RTL Deutschland die technologische Basis für die weitere Entwicklung seiner Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle stärken und die Integration der Technologieaktivitäten von RTL und Sky vorantreiben.