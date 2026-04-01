RTL Deutschland: KI kommt on Air

RTL Deutschland integriert KI systematisch in Streaming- und TV-Produktion. Neben dem Aufbau einer sogenannten Agent Factory und agentenbasierter Plattformen wie Sidekicks beim Vermarkter Smartclip startet das Unternehmen mehrere konkrete On-Air-Initiativen gemeinsam mit Produktionspartnern.

Neue Folgen aus altem Material

Constantin Entertainment produziert für RTL aus bereits fertigen Episoden von »Ulrich Wetzel – das Strafgericht« per KI neue Folgen mit veränderter Dramaturgie, neuen Darstellern und alternativen Urteilen – juristisch geprüft und redaktionell verantwortet.

KI in der Postproduktion

RTL Studios entwickelt den »AI Director«, ein Tool zur Unterstützung der Postproduktion von Reality-Formaten. Es analysiert Audio- und Videomaterial, transkribiert Inhalte, erkennt relevante Szenen und strukturiert Storylines. Erstmals großflächig im Einsatz: die nächste »Are You The One«-Produktion im April in Thailand.

Virtuelle Kulissen und visuelle Erweiterung

UFA Serial Drama pilotiert unter realen Bedingungen, wie Virtual Production die Serienproduktion flexibler macht – virtuell erweiterte Hintergründe laufen bereits bei »Unter Uns« und »Alles was zählt«. Bantry Bay setzt für die Neuauflage von »Club der roten Bänder« ebenfalls auf KI-gestützte Set-Erweiterungen; die Serie startet noch 2025 auf RTL+ und VOX.

KI-Branding zu Ostern

Bereits zu Weihnachten 2025 sendete RTL KI-generierte Werbetrenner – an Ostern folgt die nächste Runde im Hauptprogramm.

CEO Stephan Schmitter formuliert das Ziel klar: RTL Deutschland soll zum führenden Agentic AI Medienhaus im deutschsprachigen Raum werden, mit KI als »intelligentem Partner« fest in allen Prozessen verankert. Die Steuerung der KI-Integration läuft über das AI Transformation Cockpit (ATC), flankiert von RTL Data, RTL Technology, einem KI Hub und einer KI Academy.