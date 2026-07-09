Amazon Prime Video überträgt Zverev gegen Sinner

Ab 16 Uhr überträgt Amazon Prime Video am Sonntag, 12. Juli das Wimbledon-Finale zwischen Alexander Zverev und Titelverteidiger Jannik Sinner, Anpfiff ist um 17 Uhr.

Anders als sonst üblich reicht dafür ein kostenloses Amazon-Konto – Nutzer benötigen kein Prime-Abo. Der Streamingdienst nutzt damit die Strahlkraft des möglichen ersten deutschen Wimbledon-Titels seit Michael Stich 1991, um sein Publikum über den zahlenden Kundenkreis hinaus zu erweitern.

Für Amazon ist die Partie ein Signal in Richtung Live-Sport-Strategie: Nach dem Einstieg ins Streaming großer Turniere positioniert sich der Konzern zunehmend als ernstzunehmender Player im Rennen um Sportrechte – und setzt dabei bewusst auf Gratis-Zugänglichkeit als Marketinginstrument für Neukunden.