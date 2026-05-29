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Amazon MGM Studios: GenAI Creators‘ Fund finanziert drei animierte Serien für Prime Video

Mit dem GenAI Creators' Fund und der KI-Produktionsplattform Project Nara will Amazon MGM Studios generative KI in professionelle Filmproduktions-Workflows integrieren.

©Amazon MGM StudiosAmazon MGM Studios und Amazon Web Services haben auf der Veranstaltung »AI on the Lot« in den Culver Studios den GenAI Creators‘ Fund vorgestellt und drei erste Animationsprojekte für Prime Video bekanntgegeben.

Der Fonds richtet sich an etablierte Filmemacher, Digital Creator und Tech-Startups und stellt ihnen professionelle KI-Werkzeuge sowie Finanzierung zur Verfügung. Die drei ersten Projekte sind »Cupcake & Friends« von BuzzFeed Studios, »Love, Diana Music Hunters« von Albie Hecht (pocket.watch) sowie »Punky Duck« des Emmy-Gewinners Jorge R. Gutierrez, bekannt als Autor und Regisseur von »The Book of Life«.

©Amazon MGM StudiosTechnologische Grundlage ist Project Nara, eine von Amazon MGM Studios auf AWS entwickelte KI-Produktionsplattform für cinematisches Storytelling. Die Plattform integriert KI-Produktions-Agenten in bestehende Profi-Tools wie Maya, Blender, Nuke, Unreal Engine und die Adobe Suite.

©Amazon MGM StudiosEine modell-agnostische Architektur leitet jede Aufgabe an das jeweils optimale KI-Modell weiter; proprietäre Modelle, trainiert auf dem IP von Amazon MGM Studios, sollen dabei Probleme wie Charakterkonsistenz, flüssige Übergänge zwischen Einstellungen und Cross-Shot-Kontinuität lösen.

Project Nara steht ausschließlich Amazon MGM Studios und ausgewählten Creators des Fonds zur Verfügung.

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