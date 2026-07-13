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BCE: Basketball Champions League komplett aus der Cloud

Der französische Dienstleister BCE deckte die komplette Produktionskette ab: 178 Spiele, 174 davon mit Cloud-Kommentar, dazu Satellitenempfang und Distribution in großem Stil.

Nach dem Ende der Saison 2025/2026 zieht BCE Bilanz zu seinem Einsatz für die Basketball Champions League (BCL). Der Dienstleister übernahm für einen der führenden europäischen Basketball-Wettbewerbe Produktion, Distribution und Delivery aus einer Hand.

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Über die gesamte Saison hinweg lieferte BCE Remote-Kommentierung, Signalaufnahme, Archivierung und weltweite Contentverteilung. Von den insgesamt 178 Spielen liefen 174 über Holovox, die cloudbasierte Remote-Kommentar-Lösung von BCE. Kommentatoren griffen damit von beliebigen Standorten auf die Übertragungen zu und betreuten bei Bedarf mehrere Events parallel.

Signalwege über Luxemburg

Für den technischen Workflow nutzte BCE sein Teleport in Luxemburg als zentralen Knotenpunkt: Dort liefen die eingehenden Feeds ein, wurden decodiert, aufgezeichnet und archiviert. So stand das Material jederzeit für Distribution und Wiederholungen zur Verfügung. Die Auslieferung an die Broadcaster erfolgte per SRT-Streaming – für stabile, hochwertige Übertragungen auf IPTV- und OTT-Plattformen weltweit.

Stefan Weidner, Sales Director DACH bei BCE.

In Zahlen: 560 Stunden Satellitenempfang und 2.893 Stunden Content-Distribution kamen über die Saison zusammen.
Nikos Menoudarakos, Senior Operations Manager der Basketball Champions League, zieht ein positives Fazit: »BCE hat mit effizienten, skalierbaren und zuverlässigen Medien-Services eine Schlüsselrolle für die Basketball Champions League übernommen. Der End-to-End-Ansatz – von der Remote-Kommentierung bis zur Content-Distribution – hat uns geholfen, eine anspruchsvolle Live-Produktionsumgebung auf höchstem Qualitätsniveau zu managen.«

Stefan Weidner, Sales Director DACH bei BCE, sieht in der Saison einen Beleg für die Leistungsfähigkeit des Unternehmens bei Großprojekten:

Diese Saison zeigt erneut unsere Fähigkeit, hochvolumige Live-Sportproduktionen effizient und zuverlässig zu managen. Durch die Kombination aus operativer Expertise und flexiblen, skalierbaren Technologien unterstützen wir große Wettbewerbe wie die Basketball Champions League dabei, hochwertigen Content weltweit an ihr Publikum zu bringen.

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